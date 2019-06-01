韓國瑜北上凱道造勢湧估湧15萬支持者　4百警力現場戒備...

▲主辦單位估計凱達格蘭大道將湧入15萬名支持者，警方派出4百人場邊戒護。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華、邱中岳／台北報導

高雄市長韓國瑜預計1日下午在凱達格蘭大道造勢，警方獲悉後嚴陣以待，除了禁止擺設攤位外，更派出260名警力現場戒護，更像警政署借調160名警力加強維護，而預計韓國瑜將於下午5點抵達會場。

警方表示，財團法人博愛文化基金會從1日上午8時許至晚上10時許，申請凱達格蘭大道等路段舉辦「訴求政府在國教中應更重視品德教育，主張台灣要和平、人民要幸福的愛心大會師活動」集會活動。

活動預計從下午2時開始，預估6時許結束，而韓國瑜也將出席這場活動，警方也對交通狀況實施2階段管制，其中從31日11時許管制凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)東、西向全線車道。

而從1日下午2時許開始，將對中山南路(忠孝東路〔不含〕至仁愛路〔不含〕)往南方向快車道；中山南路(常德街〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往南方向快、慢車道；中山南路(信義路〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往北方向快、慢車道。

另，仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往西方向快、慢車道；信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往東方向快、慢車道，等處進行管制。

而警方也派出4百名警力到場維護，其中包括台北市政府警察局派出260名現場戒備的警力之外，另外也向警政署調派140名警力協助支援這場集會遊行活動。

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