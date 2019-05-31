三軍部隊堅強後盾　陸軍五支部發揮後勤支援能量

軍聞社／記者卓以立臺中31日電

為達成平時快速補充，戰時即時整補的後勤支援目標，陸軍第五地區支援指揮部在漢光35號演習期間，遂行第五作戰區各類補給點開設、車機動員支援、野戰保修、油管搶修、未爆彈處理、傷患救助與後送等作業，並結合戰時軍需物資徵購徵用動員驗證，展現出後勤部隊「主動、專業、迅速、便捷、效率、親切」的精神，有效發揮後勤支援能量。

「兵馬未動，糧草先行。」充分說明後勤補給，對軍隊戰力的重要性，更是後勤部隊執行任務的最佳寫照，「支前安後，服務三軍。」更是他們不可退讓的堅持；部隊在哪裡，就能看得見後勤官兵的身影，「補給、油料、保修、彈藥、運輸、衛勤」為安定軍心孜孜經營、默然付出，持續發揮後勤支援效能，肩負起第五作戰區三軍部隊的堅強後盾。

運輸兵群執行「自強36號」演習，採實兵、實務、實作方式實施操演，以驗證戰時軍需物資徵購徵用作業能力，達厚實動員潛力的目的，運用民間徵集車輛，將後備動員部隊迅速載運至第一線守備位置，遂行防衛作戰任務，發揮國軍物力動員能量，有效達成支援軍事作戰任務。

為達到戰時充分運用民間資源，臺中聯保廠在演習期間，執行民物力動員作業，徵用民間保養廠實施裝備搶修演練，務求迅速完成修護任務。

此外，為達戰時有效支援前線部隊作戰，衛生營演練大量傷患救護、後送作業，採「緊急救護、就近醫療、立即後送」原則，結合民間醫院，建構地區醫療網，在官兵與醫護人員密切合作下，為傷患提供即時援助，維繫生命。演練全程發揮全民聯合衛勤能量，滿足作戰部隊衛勤實需，持續發揮戰力。