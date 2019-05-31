圓滿完成敦睦邦誼宣慰僑胞　海軍敦睦遠航結訓

軍聞社／記者李一豪高雄報導

「為海軍爭氣，為國家爭光，我以大家的表現為榮！」海軍司令黃曙光上將30日主持108年敦睦遠航訓練支隊結訓典禮，對官兵、學生戮力完成遠航訓練，圓滿達成敦睦邦誼、宣慰僑胞的任務，表達肯定與嘉勉。

典禮上午在左營軍港舉行，黃司令親自校閱磐石、武昌、田單等任務艦，以及陸戰儀隊等納編支隊人員，隨後頒獎表揚支隊長王少將等有功官兵與航訓績優學生，慰勉他們的傑出表現。

黃司令致詞時，特別期勉應屆畢業官校生，經過遠航的淬鍊後，能更深入瞭解未來工作環境、海軍任務與作戰特性，尤其海軍是科技軍種，作戰環境涵蓋水面、空中及水下，須具備豐富的專業學識涵養，才能發揮裝備效能、選擇至當戰術，因此，「學習」永無止盡，應時時自我惕勵，充實學養。

黃司令強調，海軍目前積極推動「國艦國造」相關計畫，已有多型艦艇陸續進入簽約、建造廠房或開工等階段，在培養優秀人才的同時，也致力籌建先進、尖端的武器裝備，持續朝現代化、專業化方向努力、期望全體官兵體認自身使命，自許為新世代海軍領航者，為海軍的未來貢獻心力。

黃司令期勉幹部與軍校生「忠於國家、忠於海軍、忠於團隊、忠於職守」，培養高尚品德、同理心及責任感，以身作則、勇於任事，作部屬的表率，發揮錨鍊精神，進而凝聚團隊情感與向心，為海軍戰力奠定堅實基礎。