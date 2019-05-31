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國造雷霆2000多管火箭　陸軍灘岸殲敵致勝關鍵

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嚴部長視導「漢光35號演習」聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者周昇煒屏東30日電

國防部長嚴德發30日上午前往第四作戰區，視導「漢光35號演習」聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊，全程依據防衛作戰構想及實際作戰場景，驗證作戰區聯合防衛作戰指管機制、火力支援協調及陸海空通聯運作能力，提升三軍聯合灘岸殲敵作戰效能。

上午在第四作戰區的屏東縣滿豐訓場、昌隆訓場、加祿堂海灘等地，採異地同步，「實兵、全裝」模式，執行「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」、「聯合反空降作戰」及「聯合反登陸作戰」操演，國軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導， 整合作戰區內三軍兵、火力，阻敵進犯。

嚴部長視導「漢光35號演習」聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／軍聞社）

第一波「濱海決勝」作戰操演，由空軍F-16、IDF戰機、海軍濟陽艦及陸軍雷霆2000多管火箭率先對敵實施遠程攻擊，削弱敵軍戰力；其中，國造雷霆2000多管火箭每車掛載3箱MK15火箭彈60枚，模擬對進犯船團執行反登陸作戰，展現陸軍灘岸殲敵作戰致勝的關鍵武器效能。

嚴部長視導「漢光35號演習」聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／軍聞社）

在第二波「灘岸殲敵」作戰操演中，陸軍AH-1W直升機、AH-64E直升機率先對海面目標實施攻擊，並以M109A2、M110A2自走砲、CM11勇虎戰車、CM23迫砲車、 CM34-30公厘機砲戰鬥車等武器裝備，分波對海上目標進行射擊，均能有效精準命中目標。

其中，中科院自行研發的CM34-30公厘機砲戰鬥車納入演習實地驗證，有效射程2000公尺，更能有效提升整體作戰能力，成為新一代捍衛臺海的堅實戰力。

嚴部長視導「漢光35號演習」聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／軍聞社）

嚴部長致詞時表示，三軍部隊在操演中展現高昂戰志，不論是計劃作為、後勤補保、指揮管制、到精準打擊，都能顯示出國軍是一支專業、能戰、敢戰的鋼鐵勁旅。

嚴部長指出，我們日復一日的勤訓精煉、專注戰訓本務，以最嚴格的要求、更高的標準，檢驗我們的訓練成效，以塑建具有堅實戰力的國軍。

「勝利」是國軍建軍備戰的唯一目標，嚴部長強調，我們現在所留的汗，是為了將來在防衛作戰中獲得勝利做準備，這也是軍人存在最重要的價值與意義。

嚴部長也代表三軍統帥蔡英文總統對國軍官兵弟兄姐妹參與演習的辛勞表達嘉勉與肯定，也感謝與會貴賓、地方仕紳及民眾對國軍的鼓勵與支持，在全民國防的共識中，共同守護美麗家園。

嚴部長視導「漢光35號演習」聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／軍聞社）

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