憲兵反特攻暨反擊作戰　採縮短距離戰場擬真

軍聞社／記者李忠軒臺北30日電

憲兵202指揮部31日進行「反特攻暨反擊作戰」演練，由憲兵副指揮官馮少將全程督導，具體驗證衛戍區部隊執行重要防護目標防衛作戰能力，展現憲兵部隊衛戍中樞的堅強戰力。

憲兵指揮部表示，此次操演採「縮短距離、戰場擬真」方式，模擬敵特攻企圖以多點突入方式，危害我重要防護目標，磨練官兵對各種突發狀況實施應處，有效遂行重要防護目標守備任務。

此外，憲兵裝步營也執行營輜重第1、3類開設，演練申補作業、戰鬥裝載、臨戰補給及運補作業等課題，使官兵熟稔戰時補給作為。