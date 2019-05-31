籌建不對稱關鍵戰力　嚴德發宣布漢光35號演習結束

軍聞社／記者周昇煒臺北31日電

國軍「漢光35號演習」最後一天實兵操演，國防部長嚴德發31日與各戰略單位進行視訊，代表三軍統帥蔡英文總統對國軍官兵的表現，表示肯定與嘉勉，並宣布「漢光35號演習」結束。

嚴部長中午與各戰略單位主官視訊，聽取演習復原規劃簡報，提醒各單位落實「一級督導、輔導一級」機制，注重風險控管及行動安全，周密督導編組，在安全的前提下，使各級部隊順利完成演訓場地復原及平安返回駐地。

嚴部長表示，面對當前敵情威脅，國軍應持續強化聯合情監偵能力，即時應處，密切掌握敵情動態，進而維護國防安全，這是我們的基本功，做不到，什麼都免談。

完善的戰力防護，是防衛作戰成功的重要關鍵，嚴部長指出，平常的戰備任務訓練月，就是要進行全面檢討與驗證，強化戰場經營，扎實提升國軍的戰力防護作為，「存得住、防得住」才可以發揮戰力。

嚴部長進一步指出，國軍藉由聯合防空演練，充分運用民、物力支援，透過全民防衛動員機制，整合部會、地方政府與民間企業，執行軍事車輛、戰機油料整補及修護、無人機偵蒐與指管通信中斷備援系統工作等，充分結合全民總體力量支援軍事作戰，這是我們未來要不斷精進的方向，在實際的作戰中，民物力運用越成功，作戰成功的公算越大。

面對敵大我小的情況，嚴部長同時強調「籌建不對稱關鍵戰力」的重要，國軍須依「損小、效高」原則，在既有基礎上尋求進步，發揮「以小搏大、以寡擊眾」的精實戰力。

嚴部長指出，演習後應「由下往上」針對本次操演過程，提出檢討與精進作為，讓我們的作戰計劃更周延、更可行，提高我們「恃吾有以待之」的能量，支持我們防衛作戰的實力，迫使敵犯臺失敗。

嚴部長並再次重申，三軍統帥蔡英文總統「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退」的指導，這是國軍責無旁貸的職責，也是我們共同努力的方向，國軍絕對有能力、有信心保護國家安全。