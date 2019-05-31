柯文哲指民汐線是「盲腸」　李永萍：你才是盲腸市長

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

捷運民生汐止線延宕多年，台北市捷運局去年12月底決定採「行經民生社區」的路線作為主要規畫送交中央環評，中央審核通過後才會到市府進行招標，距離開工日期仍遙遙無期。但台北市長柯文哲目前主力全放在環狀線，被民進黨議員李建昌31日總質詢時問到對民汐線的看法，他脫口說出民汐線是「盲腸」、「沒有用」。對此，前台北市副市長、國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍痛批，「柯P自己才是盲腸市長！」

李永萍31日在臉書表示，汐止20幾萬市民對捷運「汐止民生線」苦苦期待多年，本來報院程序進行到快要露出曙光，柯文哲卻改路線導致延宕，還脫口說出「汐民線是盲腸、沒有用」，甚至還說要等10年後台北市所有環狀線全蓋完才來處理「汐民線」，真的太過份。

李永萍批評，柯文哲上任4年多來，「台北市政亂成一團，毫無建樹，政務官跟事務官苦不堪言，重大投資不僅是0，而且還紛紛逃離，柯P自己根本才是『盲腸市長』！割掉毫不可惜，台北市政還可能會變好。」

李永萍主張，第一，汐止民生線主辦權，要火速由台北市捷運局轉移至新北市捷運局，不能讓汐止人的交通「葬送在盲腸市長柯P手中」；第二，請交通部站出來，主動關切汐止民生線進度，並訂出明確建設時程表，給汐止人一個交待；第三，她一定配合新北市長侯友宜，結合藍營立委、雙北市議員，讓汐止民生線早日完工。

▲前台北市副市長、國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍。（圖／李永萍辦公室提供）