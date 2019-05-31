談民生汐止線　柯文哲脫口「像盲腸沒有用」未來主推環狀線

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

捷運民生汐止線延宕多年，台北市捷運局去年12月底決定採「行經民生社區」的路線做為主要規畫送交中央環評，中央審核通過後才會到市府進行招標等，距離開工日期仍遙遙無期。但台北市長柯文哲目前主力全部放在環狀線，民進黨議員李建昌31日總質詢時問到對民汐線的看法，柯則脫口表示，民汐線是「盲腸」、「沒有用」引發討論。

柯文哲表示，民汐線路線從新北市到台北市，沒有與任何捷運線有交會，「等於盲腸一樣沒有用」，因此不列在優先推動，第一優先是環狀線。柯文哲還提到，除非搞定台北市這一段，但事涉松山機場是否遷移廢除，因此很猶豫。

捷運工程局長張澤雄表示，民汐線一定要跟市區內的捷運線銜接，才有效益，因此不是最優先推動，未來東環段做了能與民生汐止線銜接，而在市區與新莊蘆洲等路線銜接，效益就會出來。張說，東環段未來會預留基礎設施，例如可像捷運西門站一樣於同月台轉車。

「所以民汐線現階段規劃是盲腸、可以不要是嗎？」李建昌痛批，這代表過去市長在騙選票，包括前市長郝龍斌騙了汐止、內湖、民生社區的選民，他也應該要跟選民道歉，因為過去10年，他都把民汐線當成議員的政見。

李建昌還說，所以意思概念是乾脆就不要，規劃下去對北市來說也只是多花錢，所以「我柯文哲任內不可能繼續推動民汐線」，有氣魄說民汐線是盲腸。柯文哲點頭表示，現在是這樣，強調施政有優先順序，順序是正在蓋的萬大線、信義東延段，南北段環狀線在規劃，中央與地方對東環段都沒有意見、大家都同意，因此第一優先是環狀線。

「你說環狀線10年後蓋完，民汐線就等10幾年後再說。」李建昌不滿直言，松山機場是否遷移也是要十幾年後再看，喊話柯文哲，若有氣魄，就去跟中央談說把松山機場遷走。

