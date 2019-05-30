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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

10年賠光20億！股東質疑母公司掏空　促請檢調動作

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▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲緯晉公司疑似遭母公司掏空，新北地檢署已經立案，近期內將發動偵查作為。（圖／記者陳雕文攝）

記者吳銘峯／台北報導

面版機殼大廠緯晉公司，2007年由「及成電子公司」以18億餘元買下9成股權入主，當年營業額曾高達25億元；但近年業績不斷下滑，營業額已不到5,000萬元，10年賠光20億元！緯晉公司黃姓股東質疑母公司「及成電子」巧立名目掏空，已經對檢調單位提出告發，據了解，檢方將在6月初發動偵查行動。

1978年創立的緯晉公司，主要生產電子面版等產品機殼，還曾經為奇美電子（已併入群創）生產面版機殼，2007年由當時股價達到134元的同業「及成電子公司」，以每股47元買下緯晉公司9成股權後，黃氏家族仍保有1成股權。併購當年的營業額仍高達25億元，但10多年過去後，緯晉公司卻瀕臨倒閉。

緯晉公司在28日召開年度股東常會，會議中除報告去年度的財務報表外，並針對緯晉公司的「清算註銷案」進行討論表決。但因黃姓股東質疑及成公司巧立名目掏空，當天她帶同律師到場，對各議案提出質疑。股東質疑，緯晉公司與母公司「及成電子公司」間的「關係人交易」，其「應收款項」多達台幣數億元，均以逾越正常授信期間而轉列為「其他應收款」，且未於正常授信期間依法收取債權，進行法律催討，造成緯晉公司營運現金不足，且該「其他應收款」竟高達新台幣數億元，但緯晉公司均未對此提出相關催收資料。即便股東提出各項質疑，但在母公司「及成電子公司」主導下，股東會仍以多數同意的方式，通過當天各項議案。

本案因涉及多數股東權益，因此有股東向新北地檢署提出告發，並促請檢調單位儘速行動，以確保股東權益。據了解，檢方已經分案偵辦，並安排相關傳喚動作，預計6月初就會發動偵查行動。
 

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關鍵字：法律,人權,及成,緯晉,股東常會,股東,掏空,奇美,金管會,檢調

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