台籍教師淮安任教 「物聯網」課程替畢業生求職鋪路

▲江蘇淮陰工學院任教的台籍教師李海鵡。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／江蘇淮安採訪報導

走進江蘇淮陰工學院的教室，講台前的教師正拿著「陽春版」的無人機向同學們解說構造，這位來自台北科技大學的李海鵡老師到大陸任教2年，是校內33位台籍教師其中之一。李海鵡表示，這門「實驗室」的進修課程，主要是為了讓學生能產出實際作品，透過師生間的互動微調，為畢業後進入職場做準備。

▲淮陰工學院學生石笑與同學一起設計的無人機。（圖／記者魏有德攝）

這堂「實驗室」的進修課程以「物聯網」為主，涵蓋無人機、機器人等領域。淮陰工學院大四生石笑主要研究無人機的應用，她表示，台籍教師的教學思維和以往接觸到的老師不太相同，實驗室著重群體感情，師生間沒有太大的距離感，「聽到老師說話也是萌萌噠」。

研究RFID應用的何同學則認為，台籍教師教學比較嚴格，這門課程雖然不是學分課，老師仍相當用心在與每個同學的討論上，包括程式設計的環節也都會詳細觀看，再請同學改進。

▲淮陰工學院大四生何同學(圖右)。（圖／記者魏有德攝）

李海鵡提到，實驗室共有20多位學生，主要是讓學生進入職場前可以有一些實務操作的成果，學生都是自願過來學習，想要做研究或項目，對於物聯網有興趣的領域都可以來參加，藉由實驗室的資源培養實務經驗。

位在江蘇淮安的淮陰工學院2014年起與台灣中華大學、修平科技大學、長榮大學等大專院校及台企聯合成立台商學院，2019年3月以此基礎成立台創學院，從學生、教師交流著手，分享學習成果。