賴清德再喊話　「只有我能」打敗國民黨總統候選人

▲賴清德強調他是民進黨內唯一可以打敗國民黨參選人的人，和柯文哲比較，他更有能力守護台灣，更有能力治理國家。 （圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

行政院前院長賴清德5月31日下午在台南接受快樂電台專訪，賴清德強調他是民進黨內唯一可以打敗國民黨參選人的人，大家看各種民調就知道，不管是韓國瑜、郭台銘或其他人，只有他能打敗國民黨參選人，和柯文哲比較，他更有能力守護台灣，更有能力治理國家。

針對民進黨中執會修改黨內總統初選辦法，賴清德表示，這是民進黨有史以來第一次，不但將初選延長三次，又修改選舉辦法，他的態度一直都是民進黨的制度不能被改變，但他不願看到初選時間遙遙無期，讓基層很焦慮，也體認到如果初選再繼續延下去，對民進黨很不好。

賴清德說，立委林俊憲在中執會表達反對意見，所以中執會修改選舉辦法，不是共識決，而是多數決，在沒有任何人反對的情形下通過才叫做共識決，中執會故意用這樣的言詞避免社會的質疑和批評。賴清德說：「但是沒有關係，事情過去就過去了。」他已講過，「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」，他不會因為波折而退卻，勇敢承擔的信念會更加堅定，也希望大家不要再批評黨，大家一起打拚，一起照亮民進黨、一起照亮台灣。

賴清德強調，因為黨出現問題，才需要他的存在去照亮黨，台灣現在出現危機，才需要他站出來照亮整個台灣，他希望大家用正面角度來看待這件事。

被問到為何要挑戰現任蔡英文總統的連任？賴清德說，3月18日他去登記參選前，台灣社會沒有人認為蔡英文總統可以連任成功，因為蔡總統的連任希望很渺茫，基層都催促他出來承擔責任，這是他出來參選的主因；他登記參選不是為了個人，這個過程他遭受很多攻擊，他都勇敢面對。

賴清德強調，當初他從台南市長職位去接行政院長，也是因為那時執政已出現困難，在蔡英文總統和前行政院長林全的邀請下，他基於善意才接下閣揆一職，不然他剩下1年市長任期，已規劃好出訪的計畫，希望加強都市外交的成績，但因為看到執政的困難，他才出來承擔。

賴清德表示，他出身貧寒，父親是礦工，後來不幸在礦坑災變中過世，靠母親拉拔他們長大，但母親給他們的家教，就是不要依靠人家，「一枝草一點露」、「要做牛不怕沒有犁可拖」，要求兄弟姐妹凡事都要靠自己努力打拚；所以說他擔任行政院長再參選總統，這樣就叫做「政變」，這不但是封建思想、不符合民主精神，這樣的說法對他也很不公平，因為他當初是基於善意才接任行政院長，如果他是戀棧權位的人，就不會在九合一敗選後，為黨負起責任而辭掉行政院長職位。



對於是否可能接受「賴蔡配」或「蔡賴配」？賴清德表示，初選進行到現在，講這個已不適合，依民進黨規定，初選贏的人決定副手人選，在初選過程中不斷強調這個議題，這是一種戰術使用，請大家要了解；多講這些不符合民主程序，也不符合民進黨的制度。賴清德強調，既然登記參選，就算遇到再大的波折，他也會堅持走下去，不會因為一時的波折，就改變當初登記初選時希望承擔台灣責任的想法。