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抓人不如先抓心！從約會表情看透星座　遇雙子雙魚可早點散會

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▲▼ 派對,喝酒,聚會,跑趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲抓人不如先抓心！從約會表情看透12星座男，遇雙子雙魚可早點散會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

第一印象總是好的開始！男女生初次見面的感覺很重要，有時候只是三五好友約一約吃飯，就有可能譜出一段戀情，其實在約會的時候，女生如果懂得察言觀色，很快就能判斷這個男人的性格和習慣，感受他的內心想法。《星座宝宝》整理出每個星座在約會時不同的特徵表情，下次約會時可以仔細觀察！

一、摩羯座、金牛座：彬彬有禮 始終微笑

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臉上不斷掛著微笑，展現十足風度和親和力的表情，當約會第一眼看見他會有怦然心動的感覺，認為他就是妳心目中的Mr.right。

解讀：別一開始就被沖昏頭，看似迷人微笑、有禮貌的行為，只是為了想把自己包裝起來，表面看起來好像和人很親近，但其實心不在這。也因為這樣的人害怕受到傷害，所以才會極力掩飾自己。

二、牡羊座、獅子座：笑臉燦爛 熱力四射

就像太陽一般溫暖、熱情，表情燦爛滿分。第一次見面就表現出很瀟灑的一面，談吐很風趣，也總有說不完的話，然而身邊的人不知不覺就被這樣的情緒所吸引了！

解讀：一見面就很熱情，感覺好像早就認識一樣，或許就因為這樣親近的表現，讓對方誤會是否產生了好感，不斷展現魅力，希望引起注意，獲得對方芳心。

三、天秤座、水瓶座：緊張兮兮 坐立難安

很容易臉紅害羞，有一點安靜，第一次見面低著頭，說話次數很少也很短，如果沒事就會不停玩手機，第一印象會讓人覺得很沒有男子氣概，有些軟弱。

解讀：千萬不要就這樣對他有負面分數，其實他所表現的緊張與不安，都是因為他看到妳而害羞，希望表現出最好的一面，但也怕說錯話、做錯事，顯得格外緊張焦慮。

四、巨蟹座、天蠍座：徹底放鬆 不拘小節

表現很輕鬆，很像見到老朋友一樣熟悉的感覺，一進門就坐下來，但其實是初次見面，卻讓人感到神祕，很想認識他。

解讀：這樣的人代表他目前沒有愛情慾望，因為展現的太放鬆，也是一個沒有包袱的人，或許他對妳有好感，但並沒有想過下一步發展，只會用「哥們」互稱，不想受到任何束縛。

五、射手座、處女座：冷靜嚴肅 眉頭微鎖

見到面會感覺他很像一直再觀察妳，雖然他表現的很冷靜自在，但雙眼就是牢牢的盯著妳看，讓妳不自覺嚴肅、緊張起來。

解讀：剛開始可能會一直想問妳問題，且關注你的一舉一動，這也表示他在對妳不了解的狀態下，會先保持距離，當然這樣的人腦中或許也會想著是否要和妳進行下一步的發展，不斷思考，代表他其實不太容易付出真感情。

六、雙魚座、雙子座：左顧右盼 眼神飄忽

當初次見面的環境下，會有點坐不住、東張西望，簡單說就是心不在焉，而且手很忙停不下來，時不時可能就玩起手機、看手錶。

解讀：在約會時雖然人在現場，但心根本不知飛到哪去了，代表這件事對他一點興趣也沒有，只希望趕快結束，逃離現場，如果這讓妳明顯感受到，那就直接了當說「大家解散吧！」

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關鍵字：星座男,雙魚座,雙子座,約會,表情,態度

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