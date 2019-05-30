國小女兒卡套被同學玩壞還遭嗆　老師回應惹網怒：難怪沒教好

▲網友就讀國小的女兒卡套遭班上女同學玩壞了，對方毫無悔意還嗆聲。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

地方中心／綜合報導

父母總希望孩子在學校能遇到好班導！有網友在臉書發文，女兒的國小學生證能當悠遊卡使用，所以買了卡套給她，結果被班上女同學玩壞了，對方毫無悔意還嗆聲，讓他只好親上火線到學校和老師反應，沒想到老師竟然說「不要帶這種東西到學校，就不會有這種事情發生了」，讓他聽了相當不爽。

網友在臉書《爆怨公社》發文，幫就讀國小的女兒買學生證卡套，卻遭班上女同學弄壞，女同學態度還很差的說「壞就壞了，怎樣，是很貴嗎？要幾千嗎」，讓他聽了很不開心，到學校找老師理論，而老師和他表示「有跟那位同學說了，她會賠」，但原PO認為並不是賠償問題，而是女同學態度不佳，「不是東西弄壞了賠償就好，態度也很重要吧」。

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沒想到老師接著繼續回說，「我有罵他們了，也有告訴他們態度，我覺你女兒不要帶這種東西到學校，就不會有這種事情發生了。」原PO聽了相當憤怒，「我聽到這句話，不想再辯解了，打從心底老師就認為是我們挑起的，這跟被強姦的人說因為你穿太露，所以引起人家犯罪的意思是一樣的吧。」他最後說到，「總之老師叫對方道歉了，也教他們態度，我也沒叫他們賠償，但對於老師說的那句話：不要帶來學校就不會發生這樣的事，不太舒服。」

此文一曝光，許多網友也留言抨擊這位老師，「這個老師的態度也太差了吧」、「老師講話跟價值觀感覺也有問題，不怪乎班上的同學也沒教好」、「為人師表竟然講出這樣的話！孩子的未來堪憂」、「這老師乾脆叫大家都不要出門就不會發生任何事」、「不會教學生做人的道理，就不要當老師呀！這樣的教法只會養成一堆恐龍。」

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