男用未授權照片製廣告挨告　檢以「透過網友提供」不起訴

▲許姓男子去年以電腦合成方式取得未授權照片，被拍攝者提告。（示意圖／視覺中國）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子去年4月以電腦合成照片製作某汽車公司廣告「友善波麗士汽車專案」傳單，事後被原拍攝者發現認為未取得其授權，以違反著作權法提起告訴；桃檢認為，許是透過「中華民國警察福委會」成員中的網友同意取得照片，並非刻意擅自重製，無其他積極證據足認許有違法著作權法犯行，24日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，48歲的許男於去年4月間，自行以電腦製作汽車公司「辛苦了！波麗士大人 2018友善波麗士汽車專案」廣告宣傳單，大量印製後將傳單發送給消費者，原拍攝者事後發現，認為許未經他同意授權，擅自將其照片合成為廣告傳單，已明顯經違反著作權法提告。

許男偵訊時坦承使用該照片製作成廣告宣傳單，但許堅稱，在臉書社團「中華民國警察福委會」中，取得成員中一名網友同意提供該照片後，才拿來製作廣告宣傳單，他不知道該照片有侵害他人著作權之可能性。

桃檢查出，同意提供照片的網友在其刊登文章中，有許多警察與其他公司合作的專案廣告，因而獲得許的信任，許才會自認取得照片是合法正當的，難以判定許是「明知」該照片未經授權而故意擅自重製、散布，原告沒有其他積極事證足以證明許之犯行，偵結予以許違反著作權法案件不起訴處分。

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