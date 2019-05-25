為求溫飽冒用逃兵身分跨海來台　91歲翁隱瞞78年自首認祖歸宗

▲91歲邵姓老兵向警方自首冒用逃兵名義來台，桃檢偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡91歲邵姓老翁於1941年間冒用竇姓逃兵身分來台，事隔78年後認為應該要恢復原來姓名，於今年2月間向警方自首偽造文書罪嫌，邵姓老翁在偵訊時坦承當年為求溫飽，冒用竇姓老兵身分隨國民政府部隊來台當兵，桃檢以邵沒有前科且坦承犯行，因國家戰亂時代背景觸法，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，出生於1927年的邵姓老翁，於1941年間14歲時因處於戰亂時期，為求溫飽想跟隨國民黨政府部隊來台，遂冒用當時竇姓逃兵身分來台，為避免身分被查出，邵姓老翁一直隱忍自己真正身分，來台後始終以竇姓身分登記戶籍，甚至成家立業。

邵姓老翁於今年2月15日自覺應該恢復自己姓名認祖歸宗，遂向警方與戶政單位自首偽造文書罪嫌，警方則依偽造文書罪嫌將邵姓老翁移送桃檢偵辦。

邵姓老翁在偵訊時自白坦承犯行，並出具與大陸親友書信往來與照片等資料佐證，自己確實姓邵，當年係冒用竇姓逃兵身分來台，他也不認識竇姓逃兵，只是想冒用身分求得溫飽；桃檢以邵素行良好，未曾受有期徒刑前科紀錄，酌量邵當年因處國家戰亂時代背景而觸法，犯情尚非重大，犯後深知悔悟自首與自白坦承犯行，偵結予以不起訴處分。

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