六一韓國瑜造勢少一味「攤販」　柯文哲：依法不能有交易行為

▲台北市長柯文哲30日訪視桃園市農會，了解有機團膳蔬果處理人工切割流程。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市長柯文哲30日參訪桃園市農會有機團膳截切場，了解有機蔬菜處理流程，有媒體關心同婚可以在凱道辦桌，但6月1日挺韓活動卻不能在凱道賣東西與紀念品，韓粉想夜宿凱道，質疑是否兩種不同標準？柯文哲表示，他並不清楚，印象中凱道很少有流動攤販，應該是「禁止交易」行為，市府會依法行政、平常心處理。

▲台北市長柯文哲30日訪視桃園市農會，事後接受媒體聯訪強調市府會依法行政。（圖／記者沈繼昌攝）

台北市長柯文哲30日上午參訪位於桃園市蘆竹區的桃園市農會，參訪有機團膳截切場，約11時走訪菜根香有機農場，柯文哲指出，「有機農業促進法」於今日開始實施，為提供台北市學童更安全食材，特別參訪桃園市農會有機截切場及菜根香有機農場，瞭解有機蔬菜生產、栽種、處理包裝、截切加工、物流配送等產銷供應鏈流程。

▲台北市長柯文哲訪視桃園市農會參訪有機團膳蔬果處理之清洗流程。（圖／記者沈繼昌攝）

柯文哲在接受媒體聯訪時，媒體提問同婚在凱道可以辦桌，6月1日挺韓活動不能賣東西與紀念品，有人質疑是兩種不同標準？柯文哲表示，他並不曉得，這要問警察局，在他印象中好像凱道很少有流動攤販可以在凱道交易，好像沒有耶，這我不曉得。

柯文哲認為，同婚辦桌還是不一樣，沒有交易行為，他記得凱道應該有禁止交易行為，他當初也問過警察局「為什麼不要這樣、不可以這樣」，得到的回應是「如果這樣的話，馬路上都是攤販」，所以不管馬路、公園都不可以有金錢交易，攤販賣東西那就是不可以。

▲台北市長柯文哲訪視桃園市農會參訪有機團膳蔬果處理，與農會員工合影。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體追問，6月1日有規定不能夜宿凱道嗎？有韓粉想要夜宿凱道，若市府強製驅離會不會被形容成是柯韓之爭？柯文哲指出，市府就是依法行政，如要夜宿一定要有夜宿申請，不能說沒有夜宿申請還臨時給人家夜宿，這樣不是很奇怪嗎？一開始就說要申請夜宿不就好了，市府就是依法行政、平常心處理，這樣國家會比較正常一點。

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