一夜情後意猶未盡還想「再來一發」　男揚言公開親密關係挨告

▲桃園市王姓男子去年6月間邀女網友見面發生親密關係，欲再續前緣卻挨告。（示意圖／Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年在交友軟體上認識女網友，王邀約女到其住處談天不久，想進一步發生性行為，遭女反對抗拒後，王以「我是瘋子，不曉得會對妳做出什麼事」恐嚇，趁女恐懼下發生性行為，王事後欲再續前緣邀女見面，女以「我已有男友，別害我」堅決反對，王揚言要公開兩人關係告知其男友，女因而提告，桃檢認為不符常理，24日將王男「性侵」部分，偵結不起訴。

檢警調查，23歲王姓男子，去年6月10日邀約甫在交友軟體認識的女網友見面，隨後帶回家聊天，當晚不顧女反對想發生性行為，王以「我是瘋子，不曉得會對妳做出什麼事」等語恐嚇，將女壓制在床上性侵得逞。



8天後，王邀女出來見面希望再續前緣，女以「講好了只是好朋友而已，我已有男友，別害我」等語堅持反對，王則放話「我會讓大家都知道，包括妳男友，我說到做到」，女於同月21日報警提告。

檢警偵訊時，王堅稱沒有強迫女發生性關係，係因後來想再約女出來，但女不肯，他惱怒下才說要公開2人之間發生性關係，並告訴其男友，女後來才翻臉提告；女網友也坦承發生性關係時，王的父母親都在家裏，但並沒有向對方家人呼救，也未在第一時間報警。

桃檢以女網友發生性關係後遲至第11天才向警方提告，根據案發雙方LINE的訊息對話內容也未提到相關性侵內容，桃檢認罪嫌不足偵結予以不起訴處分；至於王揚言告知對方男友2人發生性關係部分已涉嫌恐嚇，檢方則另行簽分偵辦當中。

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