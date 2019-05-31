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海軍新血最佳訓練平台　遠洋航行鞏固海權維護國家利益

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遠洋航行鞏固海權　維護國家利益與安全

軍聞社／記者李一豪特稿

海軍敦睦遠航訓練是每年的例行性任務，如此長時間、遠距離大洋航行，對即將自官校畢業的海軍新血而言，是極佳訓練平台，不僅如此，這項任務對海軍，甚至對國家，都隱含戰略層面的意義與貢獻。

從古至今，欲保護自身安全的海島國家，莫不以鞏固海權為首要，對中華民國海軍而言，為了因應威脅日增的共軍，領海防禦是當面重點，但臺灣的海島環境特性，使得周邊海域航路成為國家命脈所繫，海軍還須具備維護海上交通線安全的能力，加以近年南海局勢升溫，以及人道救援等考量，海軍亦須隨時馳援南沙太平島；因此，透過大洋航行訓練，奠定遠洋作戰能力，這樣的過程，其實可說是我國鞏固海權，進而維護國家利益與區域安全的一種表徵。

檢視海軍敦睦遠航訓練，航程中，高階幹部得到比平時更完整充裕的訓練時間，對艦上官兵、官校學生施訓，進行包括海上加油、戰術運動等多項操演；另外，支隊各艦也藉由航行，獲得更大範圍的水文、氣象等資料，對海軍航海、反潛都有相當助益，例如今年支隊航越赤道時，一反大家以往「赤道無風帶」總是風平浪靜的認知，海象異常洶湧，隨艦的大氣海洋官即指出，這是具有蒐集、分析價值的航海資訊，或可思考是否受全球暖化、氣候變遷影響所致，並作為未來航行任務參考。

另一方面，我國國際生存空間面臨中共惡意打壓與阻撓，情勢日益嚴峻，在這樣的局勢下，海軍敦睦支隊航越大洋蒞訪友邦，促進雙方交流，可說是以實際行動，明確宣示中華民國能自由地與國際交往，以及展現參與國際社會的決心，不僅對國家外交做出貢獻，更以另一種形式印證「國軍有能力、有信心保衛國家安全」。

遠洋航行鞏固海權　維護國家利益與安全

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