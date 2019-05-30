升空囉！俯瞰宜蘭伯朗大道金黃稻浪　冬山熱氣球嘉年華6/8登場

▲6/8起熱氣球俯瞰宜蘭冬山鄉三奇村「伯朗大道」金黃稻浪。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

第2屆宜蘭冬山鄉「2019熱氣球嘉年華」來囉！2018年，首度在宜蘭版伯朗大道舉辦的熱氣球俯瞰金黃稻浪活動，創造了超過10萬人次的超高人氣！6月8日起，遊客又可乘坐熱氣球升空俯瞰金黃稻浪。這次除了要帶給民眾更加不同的視覺體驗外，更利用多元的互動方式讓民眾們不僅只是看稻浪、搭乘熱氣球，還可以一邊瞭解熱氣球的歷史典故。

冬山鄉長林峻輔表示，冬山三奇美徑「熱氣球嘉年華」活動日期是：6/8、6/9、6/15、6/16，售票地點在三奇稻間美徑熱氣球區。

熱氣球升空（繫留30公尺高）體驗，上午場6時至8時、下午場16時30分至18時30分。分別於上午5時、下午3時半開始售票，每場體驗人數約120人，現場排隊購票，售完為止。

收費方面不分大人小孩，每人500元，未滿110公分禁止搭乘。

另熱氣球地面體驗活動，遊客可走進熱氣球中，聽得業解說員解說熱氣球構造與原理。且於下午15時30分至16時期間舉辦，每場10分鐘，開放60人參與，共3場。體驗券領取方式是在FB「幸福冬山」按讚，並在「稻間美徑」打卡，出示在場工作人員即可兌換，15時在熱氣球區現場發放，每人限領2張，過號取消資格。

熱氣球光雕秀於6/8、6/9連續兩日晚間18時50分至19時舉辦（遇雨延至6/15、6/16）。

另外，搭乘熱氣球遊客，還可獲得一張宜蘭限定的「宜蘭卡好玩卡」，整合了宜蘭大眾運輸、旅遊景點、觀光工廠資訊，遊客在宜蘭更便利好玩。

而持有熱氣球搭乘票根，在冬山鄉旅宿業及休閒農場區也可享優惠。

▲6/8起熱氣球俯瞰宜蘭冬山鄉三奇村「伯朗大道」金黃稻浪。（圖／冬山鄉公所提供）