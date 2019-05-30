Eye上明亮好視野　優惠糖尿病友免掛號費視網膜篩檢

▲▼宜蘭糖尿病友免掛號費視網膜篩檢。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局為照護宜蘭糖尿病友的靈魂之窗6月1日至6月30日，糖尿病友至指定的全縣21家眼科醫療院所，享有「免掛號費」的優惠進行視網膜篩檢，當檢查後發現有視網膜病變時，請即早接受適切之治療，以預防或避免失明發生，進而提昇健康生活品質。



宜蘭衛生局指出，「I、護、視」3步驟，就是要攜帶「健保IC卡」（I）、「糖尿病護照」（護）及就診的醫療院所開立「視網膜篩檢轉診單」（視）至眼科醫療院所進行視網膜篩檢，讓糖尿病友擁有明亮好視野。

據統計推估宜蘭縣18歲以上約有4萬4千463人為糖尿病友，而糖尿病是一輩子的疾病，會引起身體許多部位的急慢性併發症，包括心臟血管疾病、腎衰竭及神經病變等。

而其中視網膜病變，是造成眼睛失明最主要的原因，因罹病時間越長或在血糖、血壓控制較差的情況下，會增加視網膜病變危險性。

然而，最可怕的是，早期的視網膜病變是沒有任何症狀的，因此，建議糖友們，即使尚未有自覺症狀時，也應該至少每年接受「眼底視網膜」檢查1次。

倘若已有視網膜病變者，更應遵守醫囑做定期檢查，才能持續維護眼睛的健康。因眼底檢查須點散瞳劑，讓瞳孔放大，才能清楚的檢查眼底有無病變，檢查後會有短暫的畏光現象，會慢慢自然的恢復，不須過度擔心，並請家屬陪伴，以利檢查順利進行。

衛生局長徐迺維表示，控制血糖、血壓及每年定期接受眼睛視網膜篩檢，當檢查有異常時，即早治療、定期複診、長期追蹤，是預防糖尿病友失明的好方法，請糖友們把握這次機會，一起來I（健保IC卡）、護（糖尿病護照）、視（視網膜篩檢轉診單），就可以保有明亮好視野。