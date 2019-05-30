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「顯得風趣迷人」前獄警太帥連犯9性侵罪　受害者：性慾一滿足就變醜陋

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▲英國前獄警性侵5人。（圖／翻攝自YouTube／Byron Soto）

 ▲英國前獄警馬克犯下9項性侵罪。（圖／翻攝自YouTube／Byron Soto）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國東約克郡區（East Riding of Yorkshire）一名前監獄官員34歲的馬克史考特（Mark Scott）涉嫌9項性侵罪及1項性侵未遂罪被逮捕。據悉，史考特會讓自己顯得風趣迷人來滿足性慾，一旦達成，個性就會變得相當醜陋。

綜合外媒報導，史考特在2005年至2018年間，透過「Plenty of Fish」或「Badoo」等約會網站選擇目標。一名受害者指出，最初史考特會顯得迷人、有趣、有吸引力，「但他的個性會隨著他的性慾或需求被滿足後，而變得醜陋」，至今，她仍試圖掩蓋所發生的事情，「因為有很多事我不想記住」。

一名偵探湯姆（Tom）指出，從史考特採取行動的方式及罪行來看，「殺了人只是時間問題」、「他對這些女性使用武力及侵略態度十分變態極端」、「對於想得到的東西，他不會停止追求」。

即使多名受害女性的指控都驚人的相似，但史考特仍為自己辯護，否認所有指控，並稱這些相似的指控為「巨大的巧合」。

法官認定，史考特是一名「對女性有危險」的連環性侵犯，他因性侵5名女性，並試圖性侵第6名殘族女性時被逮捕。最後陪審團裁定，史考特一共犯下9項性侵罪及1項性侵未遂罪。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：英國,監獄,獄警,Mark Scott,性侵,囚犯

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