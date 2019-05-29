人妻遭神棍性侵　老公竟四處宣傳狂罵賤女人...她崩潰求償200萬

▲女子遭性侵，不料丈夫竟大肆宣傳，還傳訊羞辱。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

地方中心／台中報導

台中市一名女子阿好（化名），不慎遭神棍性侵，沒想到丈夫阿文（化名）竟不挺身而出護妻，反倒四處傳播此事，還口出惡言，辱罵阿好是「賤女人」，造成她脆弱的心靈二度受傷，還受精神疾病所苦，讓她決定提出告訴，台中地方法院判阿文應賠償50萬元，全案仍可上訴。

阿好2009年與阿文結婚，2人更育有一對子女。2013年間阿好將心靈寄託於宗教之中，不料卻遭到神棍欺騙，進而性侵得逞，當時媒體也曾報導過此案，事發後阿文非但沒有陪伴妻子走出傷痛，反倒對她暴力相向，還故意向阿好的親友散播性侵一事，並在臉書上分享連結「我老婆被密宗神棍騙財騙色…該如何釋懷？可以求助哪些社工團體？」影射阿好，導致妻子再度受到打擊，為精神疾病所苦。

2人最終在2015年8月協議離婚，但事件仍未落幕，阿文同年9月6、7日竟傳送訊息羞辱阿好，罵她「賤女人」、「X」。不堪受辱的阿好決定告上法庭，替自己討個公道，向前夫求償200萬元。

雖然阿文否認犯行，但台中地院勘驗雙方對話紀錄後，不採信他的說詞，認為阿文散佈阿好被性侵一事，又辱罵對方「賤女人」，造成阿好身心受到戕害，應賠償精神撫慰金50萬元，全案仍可上訴。

【更多新聞】

小女友家庭不睦！18歲女買「糧食+小雞」帶她走 隱居山上廢棄工寮

開心遊陽明山！他逆向撞來車 結髮妻慘丟命...悔：是我的錯

警「NM不分」人生染汙點！她8次再審洗冤屈 苦讀法律10年怒提告