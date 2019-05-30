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社會 社會焦點 保障人權

油頭男戴鑽戒裝闊「帶妳去按摩」　摩鐵下藥嫩妹性侵

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記者邱中岳／台北報導

北市1名男子以「裝闊」買全鐘的方式，將1名按摩妹約出佯稱要帶對方去「盲人按摩」，將女子帶到汽車旅館之後，雖然真的找來盲人幫忙按摩，但卻趁機下藥迷昏女方，再將盲人支開、趁機性侵得逞。

警方調查，58歲的張姓男子涉嫌在1月份時，到北市某按摩店消費，因張男全身戴滿鑽戒、梳油頭穿西裝裝闊，並花費4千5百元，買1名22歲的按摩妹（化名：花花）按摩妹外出3小時，事後聲稱「我帶妳去找盲人按摩」，卻將花花帶到北市一間汽車旅館。

▲▼警方逮捕涉嫌下藥性侵按摩妹的張姓男子，訊後將張男移送法辦。（圖／記者邱中岳攝）

▲警方逮捕涉嫌下藥性侵按摩妹的張姓男子，訊後將張男移送法辦。（圖／記者邱中岳攝）

而花花到汽車旅館先喝了飲料，張男果真找了1名盲人婆婆到旅館幫花花按摩，但事後女子陷入昏迷，昏迷之際張男趁機支開盲人婆婆，並趁機對花花性侵得逞，事後還送花花搭上計程車返家，花花昏睡了一天，隔天驚覺有異跑到醫院驗傷報警。

而警方獲報後採集花花血液化驗，發現花花血液中有治療精神疾病的藥物反應，而該藥物則是有嗜睡的副作用，隨即拘提張男到案，但張男到案後矢口否認下藥性侵，辯稱雙方是合意發生關係，但仍遭妨害性自主罪嫌送辦。

警方發現，男子平時跑遍北市各大按摩店，平時穿著打扮相當體面，出門都梳油頭、穿襯衫皮鞋，且身上穿金戴銀，營造有錢人氣息，最後再訛騙按摩妹，呼籲被害人踴躍出面指認。

據悉，張姓男子曾經在2013年間，也對2名按摩妹下手行騙，先假借從公司買全鐘邀約對方外出，還說要贈送價值不斐的名表當紀念，並帶去找盲人按摩舒壓，最後聲稱「陪我去跟朋友吃飯」。

但要對方先到髮廊做頭髮，自己則是佯裝「我去挑手錶送妳」，但又說「我身上現金不夠」，向1名按摩妹借了6萬元事後藉故離開失聯，後來又用同樣手法訛詐另名按摩妹8萬多元，2名按摩妹共計遭詐14萬元，讓店家一度將男子照片張貼在店外當「黑名單」。

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關鍵字：臨時工,鑽戒,按摩妹,旅館,性侵

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