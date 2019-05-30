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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德取消直播、台東行程　 10小時臉書兩PO文遭疑態度丕變「要退了？」

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▲▼總統蔡英文、前行政院長賴清德。（圖／記者張凱喨、林敬旻攝）

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德。（圖／記者張凱喨、林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨中執會以「共識決」敲定總統初選辦法，確定採取泛英跨派系24位中執委的提案，但前行政院長賴清德的態度在過去48小時裡，不管是在臉書發文還是親上火線說明，都出現明顯且反覆的情緒波折，而在此同時，「賴清德要退了？」的耳語綿綿也私下在政壇和民進黨人士間隱隱作動，因為賴清德除了取消這兩天的行程外，他在未來的行程規劃中，也拋出「若有繼續選，會再安排」的曖昧答覆。

民進黨總統初選的規則與細節討論，蔡賴兩陣營歷經三次代表協商後以破局收場。回顧5月22日的民進黨中執會，在會議休息時間，賴清德親赴黨中央，在黨主席卓榮泰辦公室裡，在總統府秘書長陳菊、蔡英文代表林錫耀、黨團總召柯建銘等人面前，丟出他的「三個如果」新方案。

雖然有報導指出賴清德當時情緒極為不穩定，但此番說法遭到他本人駁斥，強調自己在開記者會的時候，沒有冒冷汗。不過，據當時在場的黨內大老私下轉述證實，當下「這麼多年來，的確從來沒有看過賴清德這個樣子」。

事實上，在賴清德與蔡英文5月28日於陽明山私會2小時之前，政壇與坊間也已流傳「賴清德要退了？」的耳語，有民進黨人士觀察到賴清德在態度與立場上開始飄忽不定，而就在29日中執會召開之前，黨團總召柯建銘眼看再這樣下去不是辦法，加上身為五人小組成員，他也積極協商。

▲民進黨中執會結束，賴清德記者會後離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨22日中執會結束，賴清德記者會後離開。（圖／記者林敬旻攝）

在5月28日下午蔡英文與賴清德會面，沒有任何共識之後，柯建銘在當天晚間跟賴清德深談，得到他首度鬆口，同意不再堅持依照原本的初選辦法，願意配合中執會通過的方案，手機納入50%，以及加入柯文哲對比。

但是才經過一個晚上，賴清德在29日上午態度卻180度大轉變，此舉也讓民進黨人士感到錯愕。賴清德代表林俊憲指出，只有手機納入50％是同意的，癥結點還卡在是否要納入柯文哲對比。正因為如此，柯建銘才會心急如焚趕在下午中執會前，在卓榮泰辦公室，當著大家的面撥電話給賴清德。

一群人在電話這頭跟賴清德溝通後，民進黨中執會才召開討論，會中也以「共識決」方式，通過中執委翁章梁等24位跨派系執委提案版本，亦即以手機、市話各半的方式進行民調，另外納入台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜兩位人選進行對比，民調時間訂於6月10日至14日進行，至於電視政見會則由本來二場改為一場。

但在29日的深夜，賴清德態度又有明顯的改變，在臉書上發文痛批中執會粗暴傷害民主，「被修改的不是辦法而是民主，被傷害的不是初選而是民進黨」。

讓眾多黨內人士不解的，是發文的最後一段，「民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表我的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，我表達強烈遺憾。」

黨內人士疑惑指出，採取共識決態度很明顯，就是不要進入表決，大家一翻兩瞪眼，泛英的跨派系24位中執委提案，如果以民主程序表決方式進行，絕對輾壓賴清德的方案；但是，今天就是為了要給賴清德表達意見的空間，也是民主決議中，「多數尊重少數」的精神表現。他嘲諷，國中小的公民課本應該都有教，「少數服從多數」是最基本的民主素養，卻在發文中說遺憾「不敵多數」，因此對結果表達強烈不滿，兩者邏輯不通。

對於賴清德透過臉書發文，黨內人士認為，搏取同情的味道濃厚，營造自己是悲壯的受害者，從貼文底下的留言，不少人提到，貼文多如「情緒勒索」。

令人意外的還包括，賴清德在29日深夜發文後，相隔不到10小時，30日一早又在再度發文表示應該要照亮黨、一起照亮台灣，「經過一夜的沉澱，回想參選的初衷，不會因為波折而退怯，勇敢承擔的信念會更加堅定」，看到他態度跟前一個晚上180度的大轉變，這也讓黨內一片譁然，嘲諷「日夜有溫差，情緒也有落差」，臉書留言的負評也開始出現，甚至有英粉直接嗆說賴清德要不要脫黨參選。

▲民進黨中執會結束，賴清德記者會後離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨22日中執會結束，賴清德於新聞中心舉行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

從中執會前的溝通電話，到12個小時連續兩次臉書發文，看在民進黨人士眼中，賴清德的態度多次反覆，而就在他除了取消原訂29日晚間的直播、30日在台東的簽書會之外，連未來在準備規劃的行程上，團隊也拋出「若有繼續選，會再安排」的答覆，除了讓關心民進黨總統初選的人士私下又開始在臆測他會不會退選外，挺賴的支持者也表示憂心。

至於賴清德本人則30日出面說明，他跟柯建銘通電話並沒有說服問題，是考量黨的和諧團結，並不是柯建銘提出什麼理由說服或是改變自己態度，他要再強調對於認為初選辦法不該更改的想法並沒有改變，中執會中一定要表達態度。

有關跟蔡英文密會時早已經協調好中執會內容的說法，賴清德也公開予以否認，他說，「星期二下午我的確應總統邀請跟她見面，這是基於對她的尊重，蔡總統邀請我，我一定會跟她見面，我們所講的話我沒有得到授權公開，不過小道消息說我們已經談好中執會進行的情況，這不是事實，傳說跟老柯已經講好，這也不是事實，太過簡化」。


 

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