翁柏宗請辭NCC代理主委　政院：陳耀祥接任

▲翁柏宗。（圖／記者林昱均攝）
記者蔣婕妤／台北報導
行政院發言人Kolas Yotaka 30日表示，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗因健康因素自行請辭，蘇貞昌院長已准辭。此外，蘇院長也核定由現任NCC陳耀祥委員接任代理主委。
NCC爭議不斷，行政院長蘇貞昌日前曾因不滿假訊息流竄，點名NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，時任NCC主委詹婷怡曾稱會在崗位上「戰到最後一刻」，四月初卻突然請辭獲准，由翁柏宗接任代理主委，如今翁柏宗則因健康因素請辭並由陳耀祥接下代理主委一職。
▲翁柏宗。（圖／記者林昱均攝）
記者蔣婕妤／台北報導
行政院發言人Kolas Yotaka 30日表示，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗因健康因素自行請辭，蘇貞昌院長已准辭。此外，蘇院長也核定由現任NCC陳耀祥委員接任代理主委。
NCC爭議不斷，行政院長蘇貞昌日前曾因不滿假訊息流竄，點名NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，時任NCC主委詹婷怡曾稱會在崗位上「戰到最後一刻」，四月初卻突然請辭獲准，由翁柏宗接任代理主委，如今翁柏宗則因健康因素請辭並由陳耀祥接下代理主委一職。
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