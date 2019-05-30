柯文哲民調全勝！游淑慧「三問題」百思不得其解：求高人開示

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

《美麗島電子報》最新民調顯示，台北市長柯文哲2020對上藍綠參選人皆大獲全勝。對此，台北市議員游淑慧30日在臉書質疑民調可信度，並質疑「看完這份民調，我有三個問題百思不得其解，請求高人開示。」

首先，游淑慧提出第一點質疑《美麗島電子報》董事長吳子嘉，一個在去年1124選前公開謊稱「柯文哲百分之百落選」，選後說該言論是為了幫柯文哲催出流失選票的人，做出柯文哲穩坐冠軍民調的可性度有多高？

第二點質疑，游淑慧問，一個為了護航陳其邁，去年1129選前做出不利於陳其邁的民調後，會因立場選擇隱而不發的人，做出柯文哲穩坐冠軍民調的可性度有多高？

第三點質疑，游淑慧看完民調後分析，怎麼想都想不通的就是為什麼滿意蔡英文的人有32.6％、信任蔡英文的有34.9％、對民進黨有好感的有32.7％，但最後柯、韓、蔡或柯、郭、蔡三角督的狀況下，蔡英文的支持度都會掉7-8％，剩26％左右？信任蔡英文的有34.9％，但支持蔡英文的只有26％？這什麼神邏輯？

游淑慧酸，講白了，不就是看到現在國民黨、民進黨的初選已經進入最終決勝負環節，趁亂混水摸魚幫柯文哲造勢，做出未來參選總統的正當性嗎？

游淑慧批評，吳子嘉之前說黑韓消息來自於國民黨內部，似乎要操作「郭韓內戰」，現在意圖就很清楚了，「原來吳子嘉董事長是項莊舞劍，劍分郭韓、意在助柯！」