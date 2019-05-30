打烊結算少1千！老闆腦中小劇場鬧整晚　網嘆：多錢歸公司，少錢自己賠

▲收銀台的工作相當重要，若結算少錢，部分店家會要求當班人員賠償。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

突發中心／綜合報導

辛苦工作一天後，最怕結算時帳不平！一名老闆打烊結算時少了1千塊，整晚煩惱得睡不著，直到隔天工讀生來上班才真相大白…一名女網友在Dcard貼出自己的故事，引來不少網友分享經驗，「少錢要自己賠，多錢是公司的」。

原PO在Dcard分享，有一次去繳帳單，到了銀行才發現忘記帶錢，幸好打工的店就在對面，她趕緊找老闆救急，「老闆可以借我1千塊嗎？我明天上班還你」；老闆欣然答應，當場就拿錢給她。

請繼續往下閱讀...

隔天原PO到店裡上班，發現老闆的精神很差，到了還錢的時候，對方更是直接愣住，「原來在你這裡喔，我昨天算帳的時候就想說怎麼少1千塊，整晚都在想這件事。」這一刻老闆才驚覺自己就是那個「兇手」，原PO笑著安慰，「沒事的老闆，錢找回來了。」

底下網友也分享職場經驗，若帳不平有缺，可能會被要求賠償，「我之前依照每個有站到那台收銀機的人，時間長短去平分1人賠多少」、「都要自己賠吧？我們百貨也是阿，少1元都是不可以的」、「以前做麥當勞，錢多錢少都是公司負責；後來做家樂福，就真的是錢少自己賠，錢多公司拿」、「以前在餐廳打工，如果有錯誤，就是當班的人要賠」。

