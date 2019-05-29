圖輯／360度看立院大亂鬥！立委獻絕活　最後一秒變水上樂園

▲360度看立院大亂鬥。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票，藍綠立委上演「肉搏戰」，紛紛使出「鎖喉功」、「人牆戰」、「跪地獅吼功」對峙，藍委甚至還破壞圈票處，把票匭搬出場外，國會殿堂變成擂台場，雙方面目猙獰守護自身立場。投票結果下午4點出爐，最終民進黨挾著多數優勢通過該人事案，同意票65張，不同意2票，無效票3票。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠，院長蘇嘉全主持。（圖／記者林敬旻攝）



在中選會新任主委李進勇人事已通過初審，立法院院會28日繼續處理中選會人事案與表決，民進黨團為了以防萬一，早在27日下午萬安演習期間就先進入議場，霸占主席台。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠，總召柯建銘關心。（圖／記者林敬旻攝）



藍綠雙方為了備戰院會投票，各自發出甲級動員，28日上午6時在議場前集合，國民黨立委則約在7時抵達，上午7時議場門一開，藍綠立委蜂擁而上主席台，民進黨立委郭國文、鍾佳濱站在主席台正中央，國民黨立委蔣萬安、林為洲等人則在一旁趴在台上，陳宜民更站上桌子指揮作戰，在院會開始前雙方已陷入僵持。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠，陳宜民站上桌子指揮作戰。（圖／記者林敬旻攝）



▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台僵持，蔣萬安保護麥克風，陳玉珍側躺一旁環抱。（圖／記者林敬旻攝）



從主席台的視角看來，民進黨以郭國文為直攻主席台守衛，國民黨由蔣萬安為首「肉身」彎腰護麥克風，此時，無黨籍立委陳玉珍也前來幫忙，她側躺在主席台桌上，雙手「環抱」蔣萬安，以防民進黨立委將他們撤離。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台僵持，蔣萬安保護麥克風，陳玉珍側躺一旁環抱。（圖／記者林敬旻攝）



▲立法院處理李進勇人事案，陳玉珍遭民進黨立委拉下。（圖／記者林敬旻攝）



後來，蔣萬安被拉離主席台，民進黨立委余宛如、周春米等人先是言語勸說請陳玉珍離開，之後余宛如則是找到空隙架住她的上半身，大夥一同喊「一、二、三」拉住陳玉珍的腳，齊力將她拖離主席台。

▲民進黨立委余宛如用力把陳玉珍拉下桌子。（圖／記者林敬旻攝）



▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠，江啟臣被蘇震清拔走。（圖／記者林敬旻攝）



當主席台上站滿藍綠人士進行攻防時，主席台下的狀況也不遑多讓。民進黨立委何志瑋要把被奪走的麥克風搶回來，結果慘遭國民黨立委沈智慧以「鎖喉功」攻擊，雙方爆發激烈衝突。

▲▼立法院處理李進勇人事案，藍綠立委推擠，沈智慧在備詢台以「鎖喉功」壓制何志偉。（圖／記者林敬旻攝）



▼立法院處理李進勇人事案，藍綠立委推擠，沈智慧在備詢台以「鎖喉功」壓制何志偉。（圖／記者林敬旻攝）



正當所有的鏡頭聚焦在院會場中央，準備等院長蘇嘉全宣布投票讓議事人員出來擺放圈票處時，沒想到卻被國民黨立委給制止，把圈票處拆散，費鴻泰也在衝突中被推倒，無辜的議事人員無端捲入藍委和綠委推擠的行列。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委起衝突（圖／記者林敬旻攝，下同）

另一邊，把視角擴大到立院會場旁，民進黨立委陳靜敏與國民黨立委林麗禪拉扯時，因為重心不穩跌坐一地但雙手還是想抓住林麗禪，過程中，陳靜敏露出雪白的腋下、嘴巴大開，表情被網友形容為像電影《功夫》裡的角色包租婆發出「獅吼功」，神情與模樣看起來非常驚恐。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠衝突，立委陳靜敏被拉走。（圖／記者林敬旻攝）



▼立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台僵持，吳秉叡暫時閉目養神。（圖／記者林敬旻攝）



這場藍綠大亂鬥的衝突持續了一個上午，民進黨立委吳秉叡守護主席台，還一度陷入昏睡。到了下午準備公布計票結果時，有人突然拿出水球拋向主席台中央，立法院長蘇嘉全遭受波及，議事人員拿出紙張擋水，但台下的立委仍不斷地丟擲水球。

▲立法院處理中選會李進勇人事案，國民黨立委丟水球抗議，立法院長蘇嘉全被突然其來的攻擊嚇到閉眼。（圖／記者林敬旻攝）

原本平靜一時的立法院，又開始陷入混亂，民進黨立委拿出珍珠板抵擋水球攻擊，透過立法院直播還能聽到有人說「拿大塊一點的給我」，來抵擋水球攻擊，但是從現場和畫面看來，民進黨立委許智傑在抵擋水球攻擊的過程中，面帶笑容的表情似乎也算是預告李進勇人事案準備過關。

▲立法院處理中選會李進勇人事案，國民黨立委丟水球抗議，民進黨許智傑似乎樂在其中。（圖／記者林敬旻攝）

在開票過程的「水球大戰」中，台上人唱名計票，台下立委仍不斷拿出水球朝計票處攻擊，蘇嘉全也出聲喝止，更點名國民黨立委廖國棟不要再丟水球。投票結果下午4點出爐，最終民進黨挾著多數優勢通過該人事案，同意票65張，不同意2票，無效票3票，而這起藍綠對峙且衝突多次的李進勇人事案，確定拍板。

▲國民黨立委丟水球抗議，許智傑卻笑得很燦爛。（圖／記者林敬旻攝）