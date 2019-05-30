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6/1韓國瑜凱道造勢　韓粉籲「湧15萬人」重現三山造勢韓流

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▲▼韓國瑜4/27「路過」挺韓大會，讓全場氣氛沸騰。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜4/27「路過」挺韓大會，讓全場氣氛沸騰。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄／高雄報導

由韓粉們組成的挺韓團體，將於6月1日在台北凱道舉辦「決戰2020、贏回台灣」造勢大會，力挺高雄市長韓國瑜選總統，目前根據統計，由全台各地出發的遊覽車已經高達120部，韓粉們發起號召，期盼當天能湧進15萬人，重現韓國瑜選市長時「三山造勢」的激昂場景。

今年4月27日，由資深韓粉陳清茂在高雄主辦的「挺韓國瑜選總統」活動，晚間因韓國瑜「路過」上台致詞，引發韓粉歡聲雷動，這回6月1日的凱道活動，已經由韓國瑜本人證實「有受邀、會參加」，「將在凱道和大家站在一起，表述近日的心路旅程」，更讓韓粉們大受鼓舞，紛紛從北中南發起號召，要在當天一起上凱道。

▲▼韓粉在群組中號召6/1上凱道挺韓。（圖／翻攝自韓粉Line群組）

▲韓粉流傳的6/1凱道行程，預估人數將達15萬人。（圖／翻攝自韓粉Line群組）

根據韓粉群組中流傳的行程表，當天活動從下午2點開始，將有暖場舞和戰鼓表演開場，接著由主持人上台營造氣勢，說明目前政治現況，還會播放韓國瑜選市長時的「三山造勢」影片，並請立委、議員、企業界代表等重要人士上台致詞，活動高潮將落在下午5點的「庶民總統大進場」，韓國瑜將由150位旗手開道進場，現場還有2000支喇叭齊鳴，眾人一起舉戰旗、呼口號，待韓國瑜致詞後，晚間6點活動結束。

另外也有韓粉發起「土包子志工召集令」，韓粉除了自製辨識小物，還表示將在中午12點40分「整軍伴隨鼓隊」、吹哨夜襲前進凱道，另外下午1點半則會在現場發放2020顆土包子，象徵決戰2020，場面浩大。

▲▼韓粉在群組中號召6/1上凱道挺韓。（圖／翻攝自韓粉Line群組）

▲韓粉號召志工，並稱將在現場發放2020顆土包子。（圖／翻攝自韓粉Line群組）

然而這場凱道活動，資訊來源從line群到臉書社團都有，內容也略有出入，有韓粉表示「坐遊覽車收800元車資、含2便當」、還附上導遊電話，另外也有貼文強調「完全免費」，對此，韓國瑜呼籲，希望來參加活動的民眾不要有請客吃飯或花錢動員等行為，「一切出於自發性、單純參加就好」。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020,總統大選,韓粉,三山造勢,凱道

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