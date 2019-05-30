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臨時取消媒體聯訪避「桃色風波」真相曝光...原來韓國瑜又生病了

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▲韓國瑜略顯疲態， 30日下午原定聯訪全部取消，改為晚上七點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜身體不適取消下午聯訪時間。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜健康又亮紅燈了嗎？韓國瑜30日結束上午的市政總質詢後，下午至晚上，共安排三個行程以及夜宿，但自從市政總質詢結束後，韓國瑜就不回答媒體任何問題，包含接下來的行程也都取消聯訪，不免讓人聯想是否不想回應某些話題，不過高市新聞長王淺秋表示，韓國瑜因為太累了，身體不適感覺快要感冒了，但行程安排好不能不參加，只好少說話，減少耗費體力。

▲韓國瑜略顯疲態， 30日下午原定聯訪全部取消，改為晚上七點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲新聞局長王淺秋表示市長身體不適，快感冒了，但不能取消行程。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜30日公開行程除了早上參加市政總質詢，除了第一節休息時間接受媒體聯訪後，接著就沒有回答媒體任何問題，隨後下午的所有行程也都取消聯訪時間，包含下午2點出席「高雄愛河端午龍舟嘉年華新船啟用典禮」，下午3點「南台灣第一座新建社會住宅『機11』開工典禮」，下午4點「五一勞動節全國模範勞工表揚大會」，只接受晚上7點在「大社區農會及產些班農民座談」才願意回應。

▲韓國瑜略顯疲態， 30日下午原定聯訪全部取消，改為晚上七點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜快步上車離去。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜結束新建社會住宅「機11」開工典禮後隨即快步走上車，面對媒體追問有關桃色風波及國民黨五人小組的問題，韓國瑜搖搖頭，比了個7(晚上7點)，表示晚上會說明，接著就離開會場。

但為何會突然取消聯訪？是不願意回答敏感話題嗎？高市新聞局長王淺秋代為回應，市長因為太累了，身體有些不適感覺快要感冒了，但行程都安排好了也不能不出席，只好少講話，除了儲備體力，也怕因為頭昏講錯話。

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關鍵字：韓國瑜,王淺秋

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