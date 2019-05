加州3天連假973人酒駕被捕　21人車禍喪命「未繫安全帶」是主因

▲美國加州公路在三天內就累積千人因酒駕遭逮。(示意圖/取自Pixabay)

國際中心/綜合報導

本(5)月27日(周一)為美國陣亡將士紀念日,同時也是美國的法定節日,因此於上週六開始連放3天假,加州公路卻驚傳有973人因酒駕遭逮捕,還有21人因車禍喪生。警方表示,酒駕雖然是導致車禍的原因之一,不過真正造成車禍嚴重的主因,卻是大部分的死者都「未繫安全帶」。

綜合外媒報導,加州公路在25日到27日3天共有973人因酒駕被逮,到了28日下午2點,人數更達到1099人,而車禍死亡人數也從21人上升到34人。

加州公路巡邏隊警官卡斯特納達(Jathan Castaneda)除了向大家證實死亡人數外,也表示這次的加強取締中,平均每6小時內就有8人發生車禍死亡,酒駕是造成事故的原因,但造成死亡的原因大部分都是因「未繫安全帶」。

據美國衛生防護中心統計,每年在陣亡將士紀念日的連假裡,2016年到2017年的車禍死者中,有70%都未繫安全帶,而2018年則是為46%,2019年為50%。

事發後,加州公路巡警也在推特上呼籲大家,「現在叫車如此方便,喝酒之後,為何不叫車?尊重自己和他人的生命,別把大家置於危險之中」。

