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早被蔡英文、柯建銘說服英派提案？賴清德否認：不是事實

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▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨針對黨內總統初選，29日舉行中執會，針對民調辦法終於有結論。總統蔡英文代表林錫耀當日透露，民進黨團總召柯建銘曾親自打電話給前行政院長賴清德，說服他接受英派提案，賴清德30日受訪時回應，強調沒有說服問題，相關說法不是事實。

民進黨針對黨內總統初選，29日舉行中執會，會中採共識決，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調。

前行政院長賴清德代表林俊憲受訪時痛批，中執會上是共識不表決，很遺憾中執委利用多數方式強行通過英派主張，他代表賴清德表達強烈遺憾，他痛斥，惡例一開後患無窮。

不過，林錫耀受訪時卻有不同講法，他透露，民進黨總召柯建銘有親自打電話給賴清德，因為手機民調比例已經有共識，所以柯建銘主要跟賴清德溝通納入柯文哲三方對比部分，「他說柯就是會選，為什麼堅持不納入？大家都看得出來他要選，因為國民黨也還沒有決定人選，你現在要做判斷，也許這樣吧，所以最後賴院長也接受」。

針對柯建銘致電說服，賴清德30日受訪時回應，沒有說服問題，是考量黨的和諧團結，並不是柯建銘提出什麼理由說服或是改變自己態度，他要再強調對於認為初選辦法不該更改的想法並沒有改變，中執會中一定要表達態度。

至於傳出28日和蔡英文密會時早已經協調好中執會內容，賴清德對此也否認，「星期二下午我的確應總統邀請跟她見面，這是基於對她的尊重，蔡總統邀請我，我一定會跟她見面，我們所講的話我沒有得到授權公開，不過小道消息說我們已經談好中執會進行的情況，這不是事實，傳說跟老柯已經講好，這也不是事實，太過簡化」。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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