出生時僅245g「1顆蘋果重」！　全球最小早產兒順利出院了

Baby "Saybie" is believed to be the world's tiniest surviving baby! She weighed the size of a large apple (8.6 ounces) at birth. She was up to 5lbs when she was recently discharged from Sharp Mary Birch Hospital in San Diego. @KNX1070 pic.twitter.com/7AJlGsi3VT — Margaret Carrero (@KNXmargaret) 2019年5月29日

國際中心／綜合報導

去年12月在美國加州誕生了一名僅245公克的早產兒，出生時只有一顆蘋果這麼重，肉色的小小身軀看起來十分脆弱，經過加護病房5個月的悉心照顧後，女嬰順利成長到2267公克，本月已經出院返家。負責照顧她的護理師諾比（Kim Norby）感動表示，「她是個美好的奇蹟！」

據《紐約每日新聞》報導，小女嬰瑟比（Saybie）出生時只有23周大，等於不到6個月，由於她媽媽當時出現妊娠併發症，嚴重危及到生命安全，醫師只好緊急剖腹把寶寶取出。才23周大的瑟比，離開媽媽肚子時身體功能都還沒發育健全，比一個成人的手掌還小，且體重也只有正常23周大胎兒的一半。

HEADING HOME - Little Saybie weighed only 8.6 ounces after she was born at 23 weeks and three days, making her the world's tiniest surviving baby. Now weighing 5 pounds, she is finally going home with her family! https://t.co/5Mofo5M77F pic.twitter.com/wMoTJlHkrR — WSVN 7 News (@wsvn) 2019年5月29日

瑟比的媽媽透露，原本醫生告訴他們孩子只能活1小時，「但是1小時過去了，變成2小時，接著又撐過了1天，又撐過了1周。」女兒的生命跡象一天比一天更穩定，展現了強大的求生意志，其他護理人員也被她的堅韌給感動，在保溫箱上貼著「迷你卻強大」（tiny but mighty）的小紙條。

幾天前瑟比已經順利出院，她再也不需要倚靠保溫箱來存活，能用自己的力量勇敢活下去，護理師還替她戴上了小小畢業帽，象徵她順利從醫院畢業，可以到外頭世界展開新生活了。

愛荷華大學最小嬰兒存活登記中心（Tiniest Babies Registry）指出，以往最小早產兒的紀錄保持人是德國一名男嬰，2015年出生時體重只有252公克，瑟比出生後便以245公克的體重打破這項紀錄。