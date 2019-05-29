官員疑貪汙蓋豪宅...被問抓狂！鏡頭前暴力搶麥「把記者摔在地」

▲俄羅斯官員被問到有關貪汙的問題，直接把記者摔在地上。（圖／翻攝自YouTube／Россия 24）

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯希林斯基區（Shirinsky）首長薩伊瑟夫（Sergei Zaitsev）日前接受當地記者訪問，被問到貪汙相關問題的時候，突然惱羞成怒，在鏡頭前面直接毆打記者，還把人整個摔到地上。電視台播出畫面之後，薩伊瑟夫遭到開除黨籍，但他堅持自己沒有錯，不會道歉。

52歲的薩伊瑟夫日前在辦公室接受國營電視台「俄羅斯24」的訪問，當時採訪的記者為年僅25歲的列多明（Ivan Litomin）。當地在2015年4月發生森野火，造成34人死亡，後來聯邦政府撥了15億盧布（約7.31億台幣）的款項來幫居民重建家園，但是列多明質疑，這筆錢有部分進了薩伊瑟夫的口袋，用來蓋首長的私人豪宅，因此現場質問「這些錢去了哪裡」。



沒想到聽到這個問題之後，讓薩伊瑟夫暴怒，他先是大罵記者「你到已是在這裡幹嘛的」，接著又喝斥「滾開」，但是怒氣未平，他直接站起身，推了列多明好幾下，接著試圖搶走麥克風，列多明則回應「你為什麼要推我，我還想問有關你豪宅的問題」。

▲薩伊瑟夫試圖搶麥克風。（圖／翻攝自YouTube／ Россия 24）

之後薩伊瑟夫乾脆起身，直接把記者推倒在地板上，一旁還有助理試圖蓋住鏡頭，被攝影記者喝斥「不准碰攝影機」，場面非常火爆。薩伊瑟夫還威脅要把攝影機丟到窗外。

當地媒體報導，薩伊瑟夫的豪宅是由負責幫助當地災民重建污水處理系統的公司包辦的，據信該公司得到了利潤極高的合約，而災民們則是抱怨，重建後的系統做的很差，顯示錢並未花在該有的建設上。

「俄羅斯24」在幾天後播出這個片段，並表示薩伊瑟夫的攻擊已經讓記者受到身體上的傷害，薩伊瑟夫原本隸屬於親普丁的俄羅斯第一大黨「統一俄羅斯黨」（United Russia），事件曝光後隨即被開除黨籍。薩伊瑟夫原先就因為在野火救災時有疏忽，被判刑4年，但隨後獲得赦免。



俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）則已經介入調查，指控薩伊瑟夫刻意妨礙記者的工作，若是被起訴及定罪，最高可判6年的刑期。但是薩伊瑟夫仍堅持自己沒有錯，是記者先拿老問題糾纏他，因此他不會道歉。