副本理賠風暴3／政大教授彭金隆從「過度干預」　鬆口支持設上限

▲金融消費評議中心評議委員、政大風險管理與保險學系教授兼系主任彭金隆。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

政治大學保險系主任彭金隆之前對於保險局有意限縮副本理賠實支實付醫療險之案，公開表態認為「過度干預」。而今看到官方採取「控管張數」的策略，認為雖不是很完美，也至少是在阻卻道德風險中劃分區間，提供一項解決方案。

有多位保險管理階層主管在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時，也提到類似彭金隆過去所提出的「限縮張數是過度干預」看法，認為保戶面臨醫療醫材費用逐漸提高的趨勢下，應開放民眾視自身需求選擇張數，壽險公司是否願意承保就由保險公司審核把關，畢竟有涉及道德風險的想多領保險金的保戶是少數人，不應以此反而讓有需求的保戶買不到多張的窘困。

而彭金隆則說，這幾年每每保險局說要限縮副本理賠實支實付醫療險，便再次刺激民眾投保這類保單的買氣，而引發停售效應的熱賣潮，結果與預期的控管張數呈現相反情勢，但這個議題已經在保險圈讓大家吵了很久，如今保險局決定要業者提出核保控管張數的上限，也是督促壽險公司在核保過程中，設限出一個合理範圍。

保險局去年8月召開第三次保險法修法草案中，原本有意限縮副本理賠之案傳出後，再次引發各界議論紛紛，本刊記者也就此議題採訪政大風險管理與保險學系教授兼系主任彭金隆的看法（限縮實支實付醫療險理賠總額 彭金隆：過度干預），便提出保險公司同意民眾買實支實付醫療險保單前，可採取更加嚴格審查投保意願、需求及資格，也就無須以少數人涉嫌透過多張實支實付醫療險領取高額保險金的道德風險，來阻卻其他人可能真正的需求。

彭金隆指出，實支實付醫療險本只能用正本單據申請理賠，本為廣義的合理原則。而限縮實支實付醫療險副本理賠張數則是有限度的損害填補原則。這兩者是很難劃分區間，只是這麼多年來大家為了這個議題吵了那麼久，如今保險局督促業者在核保限制中設定一個合理範圍，雖然不是很完美的做法，但也至少提供解決方案。

只是實支實付醫療險屬於人身保險，不像是財產保險可以有明確的單據知道理賠範圍，而是沒有一定實質的區間，也就是說當保戶因為開刀花了3萬元，申請實支實付醫療險的保險金來彌補這筆醫療開銷，可是手術後的復原過程中有家人請假照顧、看護費、營養費等，很難有確切數據，才會讓一些保戶願意多買幾張實支實付醫療險來轉嫁這些隱形的開銷成本。

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