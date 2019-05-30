櫻花妹太愛珍奶「一天狂喝27杯」　推崇變文化：還可以取代飯！

▲珍珠奶茶從台灣紅到日本，在日本掀起熱潮。（示意圖／記者許力方攝）

記者林瑩真／編譯

珍珠奶茶從台灣紅到日本，TBS電視台節目《マツコの知らない世界》就特地請來將打工薪水全部花在珍珠奶茶上、一天喝下27杯的2名慶應大學女學生，讓她們介紹珍珠奶茶爆紅原因。

奈緒及華戀因為熱愛珍珠奶茶，結伴朝聖全國超過1000間珍珠奶茶店，平均一天喝3杯，最高紀錄一天2人喝了27杯，一年半下來花費70至80萬日圓（約新台幣20萬至23萬元）。

▲奈緒及華戀熱愛珍奶，上節目分析珍奶。（圖／翻攝自推特／TBS マツコの知らない世界@tbsmatsukosekai）

多虧此項壯舉，她們得以將知名的珍珠奶茶店以「小粒」、「中粒」、「大粒」以及「柔軟系」、「柔軟Q彈系」、「年糕系」、「彈力系」分類。她們推薦，由於冰塊太多會讓珍珠變硬，建議喝「少冰」，且為了不要留下珍珠，喝珍奶要將吸管戳到杯底再喝。

奈緒及華戀不希望珍奶只是一時的熱潮，或是專屬於年輕人的Instagram流行，尤其讓大人有種「珍奶是屬於女高中的東西」的感覺，因此努力推廣珍奶，就盼讓珍奶在日本成為一種文化。

奈緒及華戀也說，珍奶更應該在大人間流行起來，因為珍奶是介於飲料及甜點之間的獨特存在，不僅熱量等同於一碗白飯，珍珠也是碳水化合物，工作太忙而無法吃飯的的大人喝一杯珍奶，就可以同時補充水分並果腹。