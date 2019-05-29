日本石垣市議員釣魚島海域乘船釣魚　陸海警發現追擊1小時！

▲中國大陸船隻常經過釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

日本石垣市議員仲間均24日在釣魚台附近結束捕魚作業準備返航時，遭遇了大陸的海警船，雙方隨即展開追逐長達1小時。仲間均表示，當時試圖把船隻的發動機停下來，但是大陸海警船上的人員不斷要求不要放慢速度。他說，「如此執著地追擊，讓人感受到中國的認真程度。」

觀察者網報導，仲間均當天是以「釣魚島守護會」的名義，乘協會的「高洲丸號」前往釣魚島附近海域捕魚，該船排水量4.8噸，船上只有仲間和船長高江洲正一兩人，23日凌晨從石垣登野城漁港離開，中午12點左右抵達釣南小島附近海域，原定晚上9時回港，但由於得知回程會遇到中國公務船，因此在船上過了一夜。

▲中國大陸海警出動船艦巡航釣魚台。（圖／翻攝自央廣軍事）

然而就在24日上午9點20分左右，「高洲丸號」遭遇了大陸海警船，當天共有4艘中國海警在釣魚島附近海域巡航。仲間均表示，「想把發動機停下來，看看中國公務船會怎麼行動。」但是對方一直用擴音器大喊，「不要放慢速度！」、「不要挑釁中國公務船！」

仲間均這次原本計劃在4月出海，但因船隻發動機一度故障，才推遲到5月底，他在22日接受採訪時曾表示，「高洲丸號」去釣魚島，中國公務船不會有反應，如今他返回石垣港後說，「中國人是不是事先看了八重山的報紙啊，所以才會有如此行動。」

仲間均稍後po文指出，「我在釣魚島附近海域被中國公務船追趕，這已經是第三回了。狀況一回比一回糟糕。」