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Sony參戰摺疊市場？Xperia F消息流出　螢幕比例21：18

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▲▼索尼（Sony）。（圖／路透）

▲Sony有機會在2020年推出首款可折疊智慧型手機。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

在各家智慧型手機廠開始追求「5G」、「摺疊」時，Sony看似都沒有參戰的打算，不過最新消息指出，Sony目前正在開發一款被稱為「Xperia F 5G」的設備。據日媒推測，這可能意味著Sony有機會在2020年推出首款可折疊智慧型手機。

三星、華為相繼在摺疊手機領域出師未捷，但摺疊手機的熱潮仍持續在各製造商間延燒，小米、OPPO及Motorola都釋出明確的開發意圖，而Google、蘋果則都被發現有摺疊螢幕相關的專利申請，令外界好奇，下一間會挑戰摺機的大廠又會是誰？據日媒sumahoinfo報導，Sony可能將於明年推出一款代號為「Xperia F」的智慧型手機，與先前三星的「Galaxy F」異曲同工，其「F」可能意味著「Fold」（摺疊），並支援5G數據連線。

▼Sony目前正在開發一款被稱為「Xperia F 5G」的設備。（圖／取自sumahoinfo）

▲▼Sony有機會在2020年推出首款可折疊智慧型手機。（圖／取自sumahoinfo）

報導引述消息人士指出，這款Xperia F的螢幕將由三星提供，為長寬比例21：18的OLED螢幕，該比例可被拆解為兩個21 : 9，該比例正是Sony今年推出智慧型手機的螢幕策略，也是其主打特色，包括旗艦機Xperia 1及中階機Xperia 10皆採用該比例的螢幕，因此這款Xperia F可以被想像為兩支Xperia 1並排。

另外，消息人士也透露，這款摺疊手機將於2020年與PlayStation 5（PS 5）一同推出。sumahoinfo猜測其可能會搭配Sony下一代遊戲機搭載一些遊戲功能，如共享或同步播放遊戲的功能等。

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關鍵字：SONY,摺疊手機,Xperia F

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