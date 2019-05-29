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澳軍南海演習！飛行員疑遭「陸海上民兵船」雷射光攻擊

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▲澳洲皇家海軍直升機在南海進行夜間飛行任務時，遭到船隻用雷射光攻擊。（圖／翻攝自Royal Australian Navy臉書專頁，為示意圖。）

▲澳洲海軍直升機在南海進行飛行任務時，遭到船隻用雷射光攻擊。（圖／翻攝自Royal Australian Navy臉書專頁，為示意圖。）

軍武中心／綜合報導

澳洲皇家海軍直升機近日在南海進行夜間飛行任務時，遭到船隻以「雷射光攻擊」，導致飛行員被迫返回母艦並進行醫療檢查。據了解，疑是大陸海上民兵船隻所進行的攻擊，不過仍有待查證。事實上，澳軍船艦在南海航行期間，就曾遭到陸艦「尾隨」，澳軍方當時回應，雙方互動專業、友善。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，北京當局在南海主權上一直與東南亞、澳洲以及美國關係緊張。澳洲國防消息人士指出，該架被雷射光攻擊的軍用直升機在夜間飛行時成為攻擊目標，迫使飛行員暫返回母艦接受身體檢查。

報導也指出，雷射光攻擊事件發生時，澳洲戰艦正逐步完成「印度洋-太平洋奮進2019」（Indo-Pacific Endeavour 2019）的聯合軍演，據信雷射光是來自海面上的漁船，但漁船是否掛有中國國旗，目前仍有待查證。

據了解，中國大陸運用由拖網漁船所組成的「海上民兵」在南海執行任務，數量達300多艘，估計有4000多名人員，但實際數字可能遠高於此。

報導也提及，美軍去年稱遭到陸軍雷射光攻擊超過20次，而澳洲軍方則是首次成為目標。事實上，澳軍船艦在南海航行期間，就曾遭到陸艦「尾隨」，澳軍方當時回應，雙方互動專業、友善。

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關鍵字：雷射光,紐澳要聞,大陸要聞,國際軍武,海軍,直升機

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