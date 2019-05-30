2019高校畢業歌票選／北一女中《走!》



《走!》

作詞：王譽臻 杜鳳儀 周宛鉉 范慈耘

作曲：王譽臻 杜鳳儀 周宛鉉 范慈耘

演唱：王譽臻 杜鳳儀 周宛鉉 范慈耘

創作理念：

多年後 聽著我們的歌

踏著這樣輕快的步伐

走向被點亮的回憶

青澀懵懂交織著當下義無反顧的愉悅

時而猖狂時而迷茫 卻始終不失爽朗

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走吧 往耀眼未來走去

將來時瀟灑的身影封存於心底

收藏關於綠園的記憶

我會記得我們瀟灑的步伐

當然也會記得你囉!

歌詞：

揮別青澀最後一個夏天

豔陽下的青衫特別美

南風 輕撫你的臉 太耀眼

嘿 朝向夢想各自 飛 未來太遙遠

沒有妳的遠方該怎麼去冒險

妳說 hey girl勇敢追尋燦爛的夢

別怕 墜落 我會永遠在妳身後

儘管 橫衝直撞 偶爾受傷花依舊盛放

(無論歡喜或憂愁 緊握不曾放的手)

我說 謝囉 天再黑也不畏寂寞

如果 墜落 再累都有妳的守候

每當徬徨時候 唱起這首 我們寫的歌

昂首繼續向前走 妳是雨後大彩虹

*RAP

各位正妹 一零八的六月四日輪到妳畢業

NO WAY 還沒吃夠隨意滷味

還在回味畢旅那夜跟妳一起swag

上課繼續睡 下課再去小熱消費

一段掰了二段爆了三段炸了耶 對

無所謂 我這個十八歲

有妳相隨 青春從不浪費

她的鬥雞眼 妳的大餅臉 我的低笑點

我們天天woo 以為會脫魯 卻都沒歸屬

打了個盹再來K書

要拍網美照記得穿制服

每一年 每一天

化作紀念 故事沒有終點

嘿 朝向夢想各自 飛 註定的告別

就算在遠方幸好妳住心裡面

妳說 let go放手追尋燦爛的夢

別怕 墜落 我會永遠在妳身後

儘管 青澀懵懂 春夏秋冬都一起感受

(即使深沉海溝 記得仰望星空)

我說 就帶我走 走吧走吧走吧走

沒有盡頭 走吧走吧走吧走

徬徨時候 唱起這首 我們寫的歌

妳是雨後晴空

瀟灑回頭 翻閱你和我所擁有

少女心中 依舊停留那份悸動

三年回憶無限 持續感動青春不收工

擺脫約束做自我 一望無際的天空

走吧 就帶我走 走吧走吧走吧走

沒有盡頭 走吧走吧走吧走

徬徨時候 唱起這首 我們寫的歌

一起走出校門口 我們會再次相逢

走吧!