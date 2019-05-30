2019高校畢業歌票選／新竹高工《星光 Starlight》

《星光（Starlight）》

作詞：蔡佳穎

作曲：許冠豪

演唱：邱彥鈞、黃柏瑋、蔡佳穎、戴昕楷、林哲佑

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創作理念：

這首歌不談畢業的離別傷感，而描寫每個人都須經歷的成長過程—儘管知道將來的生活充滿未知與變數，仍會從懵懂迷惘，奮力茁壯成懷有目標、成熟堅定的存在，並如同夜裡的星光，熠燿著自己的天空。

歌詞：

（Verse1.）

夜裡一片汪洋

滿載著想像

既是雀躍又徬徨

對往後 生活總懷盡 嚮往

熟諳的 每一條走廊

喧囂了 彼此的理想

揮別著 往昔的沮喪

青春是種輝煌

我們都 曾迷失方向

這些年 難免會迷惘

回顧著 涉世未深的 模樣

（Chorus.）

不論是 蜿蜒筆直 路總有阻擋

明知道 安穩幸福 前必經悸盪

成熟的代價是受傷

初衷是堅毅的信仰

我們終將會茁壯 成為一道星光

（Verse2.）

目光下許多場景

拼湊回憶

沒能夠壓抑憧憬

選擇中背負些自欺

誰不曾 懷疑

制服上 的斑駁 是悲喜交錯

來不及 盡情地揮霍

艱苦的 全奮力越過

悲傷的 全保留

我們都 曾膽怯退縮

這些年 難免會困惑

回顧著 壯志凌雲的 面容

（Chorus.）

不論是 蜿蜒筆直 路總有阻擋

明知道 安穩幸福 前必經悸盪

成熟的代價是受傷

初衷是堅毅的信仰

我們終將會茁壯 成為一道星光

不論是 盤曲順遂 路總有阻擋

明知道 平凡滿足 前必經悸盪

成長的籌碼是年華

執著是堅韌的翅膀

我們終將會成為 獨特熠燿星光

