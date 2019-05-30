2019高校畢業歌票選／衛道中學《青春的旅行》



《青春的旅行》

作詞：王婷誼、李奕侖

作曲：林宏叡

演唱：李泓霖、李奕柔

創作理念：

在青春的旅途上，總有那麼幾位朋友，曾一起義無反顧地追尋著夢想，而在這畢業時刻，是時候該鼓起勇氣面對別離……

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歌詞：

走上這路逆風正好吹起

義無反顧奔向天際

挫折中找回了自己

時間流去腳步永不停息

揮別了青澀的回憶

現在我該鼓起勇氣

踏上一場迷惘青春的旅行

是否有你一同前行 追尋燦爛夢想軌跡

畫下一道指引未來的流星

就算遙遠分隔兩地

我會站在下個路口等著你

走上這路逆風正好吹起

義無反顧奔向天際

挫折中找回了自己

時間流去腳步永不停息

揮別了青澀的回憶

現在我該鼓起勇氣

踏上一場迷惘青春的旅行

是否有你一同前行 追尋燦爛夢想軌跡

畫下一道指引未來的流星

就算遙遠分隔兩地

我會站在下個路口等著你

別難過 牽起我的手 別害怕 走過那潮起潮落

踏上一場迷惘青春的旅行

以往那些美好曾經

等待往後再次想起

畫下一道指引未來的流星

現在道別時刻將近

鐘聲響起我們就要

踏上一場迷惘青春的旅行

以往那些美好曾經

等待往後再次想起

畫下一道指引未來的流星

現在道別時刻將近

鐘聲響起我們就要分離

約定即使相距千里

夢裡我們還能再次相遇