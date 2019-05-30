2019高校畢業歌票選／台南一中《卡其頌 A Catchy Song》

《卡其頌 A Catchy Song》

作詞：莊家維

作曲： 陳暐翰

演唱：柯斐元、莊家維、陳暐翰

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創作理念：

曲風輕快活潑，洋溢青春氣息，有別於以往畢業歌的一貫風格；

歌詞內容呈現濃濃的校園風，希望能帶給畢業生滿滿的回憶。

歌詞：

卡其色/一直收在最底層/今天終於到齊了/換上瞬間變成尋夢者

千百褶/書頁之間的緣分/明天就要紛飛了/褪去曾經抓牢的青澀

為什麼/物理課/要背要會算克卜勒/簡單點不是比較快樂

你的選擇/要負責/屬於你的大好前程/別怕跌倒只要記得我們還在這

你的眼神/再再告訴我你還不捨/

我的青春/有你的陪伴更加溫熱/

負一負二/不放棄的人生得到滿分/

別懷疑自己不夠格/別認為自己不適合

你的體溫/溫暖了我愁雲的顏色/

我的體認/認識你豐富我的空殼/

學霸魯蛇/不氣餒的路程也別忘了/

隨時待命的朋友們/做你最強大的支撐/所有回憶我永遠惦記著

卡其色/隨著時間的長河/流淌卻不曾乾涸/帶我穿越生命的沼澤

千百褶/畫面在腦中映射/大榕樹下的社課/回首來時路多麼曲折

為什麼/數學課/要記那麼多公式呢/爆肝燒腦我覺得太熱(泰勒)

難免錯愕/有糾葛/不如彼此一罈飲恨/收拾淚水調整笑容你是最棒的

你的眼神/再再告訴我你還不捨/

我的青春/有你的陪伴更加溫熱/

負一負二/不放棄的人生得到滿分/

別縱容內心的忐忑/別陷入一時的挫折

你的體溫/溫暖了我愁雲的顏色/

我的體認/認識你豐富我的空殼/

學霸魯蛇/不氣餒的路程也別忘了/

隨時待命的朋友們/做你最強大的支撐/一起搭上無憾夢想列車

生命之歌/何必去在乎押韻平仄/

有你唱和/動人的旋律令人咋舌/

飛起來了/不服輸的鬥士終將戰勝/

那麼多制式的規則/創造出獨特的風格

啦啦啦…(大合唱)

畢業了/然後呢/忘不了你的恩澤/

不要回頭就往前飛奔

