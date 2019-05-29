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快訊／接住學生仰摔殞命！台東「體操教父」倒臥單槓下　送醫不治亡

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記者楊均典、莊智勝／台東報導

台東縣台坂國小體操教練董恆毅29日傍晚為保護學生，在單槓下接住學生時因重心不穩、後仰重摔，當場失去呼吸心跳；雖然警消立即趕抵現場將其送往台東馬偕醫院搶救，但無奈董教練到院前已無生命徵象，經搶救後仍宣告回天乏術，不治身亡。

▲▼體操名教練董恆毅踩空重摔。（圖／記者楊均典翻攝）

▲體操名教練董恆毅踩空重摔，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者楊均典翻攝，下同）

據悉，29日傍晚5時許，董恆毅在校內體操館指導學生進行單槓訓練，當時董為了保護學生安全，因此將其接住做出「確保動作」，怎料董恆毅卻在接住瞬間突然失去平衡，腳步一個踉蹌旋即後仰倒地，失去呼吸心跳；現場學生見教練倒地不起，急忙上前叫喚，但無論如何呼喚都沒有反應，只好撥打電話向警消求助，經救護人員電話指導，學生對教練施以CPR救援搶命，待救護車到場後由救護人員接手CPR，並立即送往台東馬偕救治，無奈最後仍然來不及挽回生命。

由於事發的體操館內地面都鋪設軟墊，因此警消也不解為何董教練仰摔後竟會因此殞命；友人接獲噩耗後哀痛表示，他的外甥女就是董教練的學生，董恆毅在國小任職教練將近20年，培育無數優秀選手，是相當資深的體操教練。

友人坦言，董教練本身患有僵直性脊椎，而他的姐姐剛好與董也是同事，聽到這突如其來的消息後不住落下淚水，不解董恆毅培育英才無數、為部落盡心盡力，怎會發生這樣的憾事。

▲▼體操名教練董恆毅踩空重摔。（圖／記者楊均典翻攝）

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關鍵字：台東,體操,教練

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