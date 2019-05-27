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除了看熱氣球還可躺馬路賞星空！「2019台東熱氣球嘉年華」4大亮點搶先揭露

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熱氣球就跟看極光一樣，想必是許多旅人必做的人生清單，雖然大家比較熟悉的都是土耳其卡帕多奇亞那種美到會令人感動的熱氣球奇景，但是出國畢竟不是那麼容易隨時說走就走，台灣這時就變成容易實現的好選擇。曾於去年入選Travel Channel世界12個令人驚艷熱氣球節、台東年度必玩活動第1名的「國際熱氣球嘉年華」今年即將邁入第9年，活動長達45天，地點除了有最主要的鹿野高台外，今年還新增許多新活動，在活動開跑前，就先來把功課做足，把握暑假衝一發！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

新增40顆造型熱氣球

今年的熱氣球嘉年華同樣結合現在流行的音樂與光雕一起絢爛開幕，當然也會維持活動一貫的「熱氣球繫留體驗」、「熱氣球自由飛」與「造型球」等重頭戲，造型球的部分更是突破以往的熱氣球數量，邀請40顆吸睛的造型熱氣球，當親眼看著那些可愛療癒的圖案慢慢膨脹，也會讓人不自覺想跟著鼓掌叫好。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了熱氣球，還有遊樂園、美食市集

至於其它的活動，今年首次加入很適合親子一起體驗的「熱氣球遊樂園」，在活動場地設置如旋轉木馬、滑草活動及VR體驗等遊樂設施，大人不僅可以回味童年，小孩也能沉浸在歡樂的氣氛中。此外，現場絕對少不了的還有一系列台灣在地美食的「熱氣球市集」也將同步展開，選在台東藝文聖地「鐵花步道」，於7月份開跑，為期42天，將熱氣球與在地文化結合，讓大家來到這裡就可以感受到超道地的台灣味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

8場光雕音樂會可以看銀河也可追曙光

至於夜晚的重頭戲絕對是超受歡迎的「光雕音樂會」，這次除了延續歷年場地－鹿野高台、三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區及知本溫泉區等地外，今年也將首次前進擁有國家級大自然風貌的綠島機場進行，與遊客一起享受一場結合夏夜銀河星空與夢想起飛的熱氣球光雕音樂會。

另外還有結合太平洋與中央山脈山海一線的「大武鄉尚武海濱公園」今年也會在光雕秀中迎接清晨的第一道曙光。今年的熱氣球嘉年華預計舉辦8場完全不重複的光雕音樂會，絕對要把握機會前往欣賞。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

6場星空音樂會直接躺在馬路上觀星

除了絢爛百變的光雕音樂會外，今年的活動也會舉辦較為優雅放鬆的「星空音樂會」，活動會結合台東入夜後璀璨的星空，在長濱金剛大道、伯朗大道、關山親水公園及加路蘭遊憩區等地舉辦，邀請遊客直接躺在馬路上觀星，聽著專家說著星星的故事，感受一場遠離都市喧囂與壓力的慢活人生。預計會舉辦6場星空音樂會，想要趁這時大肆躺在馬路中央享受寧靜夜晚的遊客一定要去體驗看看。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「台東國際熱氣球嘉年華」活動資訊
期間：6月29日－8月12日
熱氣球繫留體驗：6月29日－8月12日5:30-7:00；17:00- 19:00
熱氣球市集：7月05日－8月15日15:00-22:00

※編輯：Wendy Chen | 來源：台東縣政府 |
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：台東,熱氣球嘉年華,遊樂園,市集,光雕,VogueTaiwan

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