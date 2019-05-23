翻轉人生！曾受助者用建築專業為失智獨老家中鋪平通道

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

台東慈濟志工長期照顧老弱孤寡，除了經濟補助，更定期訪視關懷，以溫言暖語幫助失意的人走出悲傷。5月23日台東慈濟志工為失智的獨居長者美妹阿嬤家中進行修繕與清理，清出兩輛三噸半貨車的回收物，也邀約曾受慈濟幫助的林淑燕運用修繕專業，為美妹阿嬤家鋪水泥，讓行動不便的阿嬤在家中不再被絆倒。

面對高齡化社會來臨，慈濟志工定期前往居家訪視的年長者家中關懷。住在台東的80多歲獨居長者美妹阿嬤輕微失智，家中推滿了回收物，讓行動不便的美妹阿嬤寸步難行，定期關懷的慈濟志工陳瑞凰多次表示要幫忙清理，但這些回收物是美妹阿嬤10幾年來的「戰利品」，阿嬤不願意清理。

只是，居家的水泥地不平，加上通道被回收物占滿，年邁的美妹阿嬤在自家門口跌倒受傷，慈濟志工陳瑞凰知道後趕緊帶著美妹阿嬤去醫院就診，縫了10幾針，經過慈濟慈善基金會社工及慈濟志工的討論與好言相勸，美妹阿嬤終於願意讓慈濟將他的回收物清除。

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13位慈濟志工在5月23日從美妹阿嬤家中清理出2輛三噸半貨車的回收物，阿嬤家中總算有一條寬敞的通道，志工更為阿嬤家重新鋪水泥。

阿嬤向志工們指著自己跌倒的地方，用她的柺杖敲著地面三次口中唸唸有詞：「就是你害我跌倒，今天要給您修理了。」志工也被阿嬤的童心逗笑了，附和配合後開始為阿嬤的家中地面進行「美容」修繕工作。

參與修繕的志工林淑燕，本身從事建築工作，泥作對她來說是簡單的工程。林淑燕喪夫後失意困頓，經慈濟志工陳瑞凰長期陪伴，一步步走出生命的困境，林淑燕翻轉原本失意的人生，這次更用她的專業幫阿嬤家修繕。

林淑燕表示，美妹阿嬤年紀大視力退化，之前因地面不平跌倒縫了十幾針，很開心今天自己能親手為阿嬤舖一個平坦的通道，希望阿嬤以後走路時不會再跌倒，也感恩今天有這機會發揮所長，以感恩心來回饋社會、慈濟長期的照顧陪伴。

慈濟基金會表示，慈濟志工平時在鄰里落實慈善關懷，有需求者，經鄉親提報後進行實地訪視工作，除了解實際需求、進行協助，更定期前往居家關懷。鼓勵照顧戶從「手心向上」受助翻轉成為「手心向下」助人者，開啟心中的無價寶藏。