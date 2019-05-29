綠化又高效好點子！主動抽氣式綠牆　移除室內空污較清淨機佳

▲主動抽氣式清淨綠牆利用風扇使髒空氣通過綠牆，藉由污染物與植物的交互作用，產生清新乾淨的空氣。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

民眾普遍認知戶外的空氣污染程度高於室內，其實不然，在某些通風條件不良的建築物內，室內空氣污染的程度可高達戶外環境的數倍之多。

台東縣環境保護局推薦民眾使用環保署推出的「模組化主動抽氣式清淨綠牆」概念，民眾可參考研究結果及環保署室內植栽建議手冊，在家中自行設計一面主動抽氣式綠牆，達到美觀、舒解壓力，同時也淨化室內空氣品質。

一般傳統綠牆依附在牆面上，空氣無法通過植物，淨化空氣的效果有限，主動抽氣式清淨綠牆則是利用風扇使髒空氣通過綠牆，藉由污染物與植物的交互作用，產生清新乾淨的空氣。

環保署研究指出，6小時內可移除室內二氧化碳12.5%（市售空氣清淨機多無法移除CO2），並可移除懸浮微粒（PM10）90%及細懸浮微粒（PM2.5）68%，移除甲醛的效率較空氣清淨機高10%-20%。

台東環保局提醒民眾針對不同空氣中的污染物可配置適合的植物，做好日常澆水及施肥，再利用風扇抽氣加速淨化空氣，可主動有效減低室內甲醛、二氧化碳、懸浮微粒或細懸浮微粒濃度。有關清新空氣小綠牆相關資訊可參考行政院環保署網站連結https://reurl.cc/v4zdy。