保險局整頓高儲蓄型保單　各保險公司現在起不能賣賠錢保單

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局將訂定傳統型人壽保險門檻，整頓高儲蓄型保單。金管會主委顧立雄今天(28日)表示，現在開始會要求各保險公司推出的商品「保險合約服務利益」（CSM）必須為正數，換言之，就是不能賣虧損保單，另針對舊有的保單，如果是在一開始測試模型就有誤，保險局將跟業者溝通做處理，不排除要求停賣。

面對保險局要整頓高儲蓄型保單，富邦人壽將以調降宣告利率做因應。媒體詢問，22日金管會找各家壽險董事長開會時，有在會中暗示各家公司要降宣告利率嗎？顧立雄表示：「沒有，我們是要求他們在一開始設計保單時CSM必須為正數，賣保單過程中CSM也要為正，宣告利率就涉及到CSM，賣的過程中宣告利率也要隨時被檢視。」

顧立雄說明，不管是儲蓄險或是利變型保單，都要考量到CSM有沒有跟原來的設計有偏離，「因此各公司保單結構要盡速調整。」

外幣保單是否也有這問題？顧立雄說，外幣保單因為沒有匯兌風險，但外幣儲蓄型保單還是有回報率的問題，現在要求保單一開始CSM不能為負的，「在賣的過程中，像利變型保單區隔資產，回報率要從區隔資產裡重新檢視回報率是否過低，不能亂訂宣告利率！」

顧立雄強調，現在開始要求新商品在推出時，不可以一開始CSM就為負的，針對舊有的保單，有一些是當初在做測試模型時就有誤，有一些是因為後來市場環境變動影響，這些保險局會跟保險公司做溝通，若一開始模型測試就有誤，會要求保險公司做處理，不排除要求停售。