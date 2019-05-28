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3類保單停賣效應持續加溫　失能險、儲蓄險與實支實付醫療險

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▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

記者李蕙璇／台北報導

由於保險局宣布研議訂定傳統型人壽保險門檻，並且拉高投資型人壽保險門檻比率，首當其衝即可能讓類定存、類儲蓄險銷聲匿跡，已有業務員接到保戶主動來電說要增加原購買類儲蓄險的額度，再加上今年元旦起陸續多家停賣有保證給付的失能險，以及未來可能控管實支實付醫療險正副本理賠張數，預期這三類保單停售效應帶來的熱賣潮，將持續延燒到下半年。

金管會5月22日召集22家壽險公司董事長開會並宣布將研議訂定傳統型人壽保險門檻，並且拉高投資型人壽保險門檻比率，意味民眾未來買到的類定存、類儲蓄險或利變型壽險等，將拉高死亡保障，而減少生存金。而這也是保險局局長施瓊華所強調的，「單純儲蓄不是保險的本意，提高死亡保障，才會符合保險本身的商品性，避免過於理財性質，才是保險真正核心價值」。

類定存、類儲蓄險－保戶主動要增預算

《ETtoday新聞雲》記者今天詢問多家保險公司及保險經紀人公司、保險代理人公司等業務通路，得知已開始出現預期停售效應帶來的保單熱賣潮之勢。一位資深業務經理說，她有位保戶主動來電說要提高類儲蓄險保費預算，由於這類保單有的提供還本金並可作為節稅工具，所以當保戶得知未來可能買不到類似儲蓄的保單商品時，就想趁停賣前多買一些。

實支實付醫療險－副本理賠

此外，由於保險局希望基於損害填補原則，能控管實支實付醫療險的副本理賠張數，消息傳出也讓一些民眾請業務員幫忙試算這類保單保費的金額，考慮趁還未施行控管政策前早點完成投保，多家業務通路還說其時「實支實付醫療險」從去年傳出要修法少賣的政策之下，就讓許多民眾考量「雙實支實付」或是「3張實支實付」醫療險的必要性及預算可行性。

失能險－取消保證給付項目

資深保險業務主管表示，從去年下半年就開始出現未來「實支實付」醫療險的副本理賠控管或是停售效應，民眾投保率提高之外，加上今年元旦起全球、新光、台灣、元大及遠雄人壽等，陸續宣布停賣舊的失能險保單或是取消有保證給付的失能險保單商品，確實也讓失能險今年前三個月的新契約保費收入較去年同期成長超過13%，而台灣人壽更是超過20%。

若是再加上類定存、類儲蓄險的新保單政策預期下半年施行，今年這三類「實支實付醫療險、失能險、儲蓄險」保單商品的停售效應熱賣潮，將會一波波持續延燒，應該也會帶動各家保險公司新契約保費收入較去年同期增加。

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關鍵字：儲蓄險,停賣效應,保戶,保費,停售效應,失能險,類定存,類儲蓄,實支實付醫療險,保險局

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