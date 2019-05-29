「感冒快好傳染力最強」是謠言！醫師點破：中段病毒最多

▲「感冒快要好的時候傳染力最強」的說法一直廣為流傳。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

「感冒快要好的時候傳染力最強」的說法一直廣為流傳，許多民眾在身旁有親友感冒時，常常都會把這句話掛嘴邊。但事實真的如此嗎？耳鼻喉科醫師張益豪就直指，這是謠言！還點出了感冒階段傳染力最強的階段，此時患者咳嗽次數最頻繁、噴嚏最多，飛沫傳染給別人的機會也越大。

根據《三立新聞網》報導，具有榮總資歷的耳鼻喉科醫師張益豪指出，在感冒「中段」，也就是體內病毒最多且讓患者最不舒服的「症狀高峰期」傳染力最強；在這個階段的患者咳嗽次數最頻繁、噴嚏最多，病毒透過飛沫傳染給別人的機會也越大。

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對於「感冒快要好的時候傳染力最強」說法廣為流傳的原因，醫師也點出2關鍵原因，第一點是「部分患者往往在病程尾端，也就是症狀減輕、快要康復的時候有所鬆懈不戴口罩，自身仍有傳染力，不慎把感冒傳染給身邊的人，給他人一種感冒快好容易傳染病毒的印象。

▲有久咳不癒的狀況，一定要盡快就醫。（圖／記者趙于婷攝）

第二點是當「中鏢」後，病毒會先在體內複製，此時人體歷經為期2到3天的潛伏期，直到體內病毒數量達到一定程度就會開始發病，此時傳染力增強，然後在1到2天內達到最高點；感冒透過飛沫傳染，當我們發病時就有傳染力，旁人若被傳染，要過潛伏期才發病，出現感冒症狀時，差不多我們也逐漸恢復了，時機讓很多人誤解感冒快好時傳染力最強。

不過，感冒咳嗽長久未癒就要注意了，日前有一名26歲女性因為咳嗽1個月，初期以為是小感冒，多次到診所拿藥吃仍未見好轉，進一步做X光檢查，發現肺部有異常腫塊，最後確診肺癌第三期；該名女性知道自己罹癌後，震驚的直問「我還這麼年輕，怎麼可能是我？」專家也指出，肺癌最好的預防方法就是定期篩檢，若有久咳不癒的狀況，一定要盡快就醫。